Отец Филиппа Киркорова госпитализирован

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Игорь Рязов
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88-летний папа короля российской эстрады страдает от целого букета заболеваний. Ранее к ним добавился еще и коронавирус.

Отец Филиппа Киркорова госпитализирован

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Отец Филиппа Киркорова — Бедрос Киркоров — попал в больницу. Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на друга папы короля российской эстрады, известного пародиста Александра Матвеева.

«Бедрос находится в больнице уже вторую неделю, — сообщил Матвеев. — Но поводов для беспокойства нет — он просто лег на очередное обследование, ну и подлечиться немного. Все-таки возраст серьезный и надо позаботиться о своем состоянии», — рассказал Матвеев.

По его словам, Филипп Киркоров во время светских мероприятий часто общается с врачами. У многих он берет телефоны, чтобы потом проконсультироваться о состоянии отца. Лично навестить Бедроса Филипповича сейчас, увы, невозможно.

«Он лежит в центре имени Вишневского, но туда из-за карантинных мер никого с улицы не пускают. Поэтому там не был ни я, ни Филипп, ни жена Бедроса Людмила Александровна (Смирнова, вторая жена, с которой в браке с 1997 года — Прим. ред.), которая сейчас в Новгороде», — уточнил пародист.

Матвеев добавил, что отец короля отечественной эстрады не скучает в больнице. Он делает процедуры, много общается с пациентами и медперсоналом, а также смотрит телевизор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бедрос Киркоров рассказал всю правду о чувствах своего сына Филиппа. По признанию звездного отца его наследник — однолюб.

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