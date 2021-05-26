Тысяча чертей! Как выглядит «персональный ад» для разных знаков зодиака?

«В раю, конечно, климат получше, зато в аду гораздо более приятное общество». Эту крылатую фразу приписывают и французскому писателю Тристану Бернару, и великому Вольтеру. Да кто из смертных хоть раз не задумывался о том, что его ждет по ту сторону жизни? И если вы не закоренелый оптимист или безумец, наверняка, подумывали о том, как мог бы выглядеть ваш персональный ад. Рассказываем, как это представление о царстве Сатаны обобщают астрологи с точки зрения знаком зодиака.

Овен

Овну крупно не повезет. В его аду все черти криворуки, даже котел нормально водрузить на огонь не могут — того и гляди свалится, обварив не тех, кого надо. Да и пламя под ним все время гаснет, такие уж умелые работнички. Овен бы рад все исправить или помочь дельным советом, но нет — его вечная мука в том, что он может только наблюдать эту разруху.

Телец

Удивлять чем-то новеньким Тельцов Преисподняя не будет. Все круги этого кошмара они уже проходили в ходе воскресного шоппинга с семьей на земле. Только если из переполненного супермаркета можно сбежать, тут двери закрыты наглухо. Вот и мучиться Тельцам до скончания времен, выбирая подходящие по размеру грешникам котлы, выслушивая их жалобы на высокую температуру и бегая по коридорам ада в поисках дежурного черта.

Близнецы

Ад для Близнецов похож на дешевый бразильский сериал. Это им привет от всех, кому при жизни они разбили сердце. Круглосуточные скандалы, слезы бывших, звон бьющейся посуды, гигабайты SMS от брошенных пассий — все это им обеспечено. А на закуску будет появляться призрак Той Самой (или Того Самого), кто так и не стал для Близнецов единственной любовью жизни, причем по их же собственной глупости.

Рак

Раков по ту сторону бытия ожидает персональный поезд, следующий из ниоткуда в никуда. А попутчиками ему в тесном плацкарте станут мамаша с тремя орущими младенцами, пьяный ВДВ-шник с баяном и компания любопытных сплетников. Их «ненавязчивое» присутствие будет уравновешивать несмолкаемое радио, из которого доносится гремучая смесь Шуфутинского с Олей Бузовой. А когда бледно-зеленый Рак выползет в тамбур покурить, его настигнет заботливый проводник с рогами, чтобы поинтересоваться, отчего он такой невеселый.

Лев

Ад для Льва станет перманентным воплощением его самого страшного сна. Он бежит на свидание с любовью всей жизни, а на носу у него вскакивает прыщ размером со спелую клюкву. И на пути вдруг откуда ни возьмись маячат всевозможные соперники — стройные, похудевшие на 20 килограммов, свободно цитирующие Шекспира в оригинале и, как назло, такие обаятельные, что сам Лев (даже без прыща) на их фоне меркнет как блеклый фонарь в свете дворцовой люстры.

Дева

В аду аккуратистке — Деве придется забыть о столь любимых ею порядке и гармонии. Все пойдет кувырком еще до того, как почившую поместят в персональный котел. Сначала ключи от Преисподней потеряют, а Сатана куда-то запропастится. Когда сгинет посланный за запасным комплектом гонец, выяснится, что досье Девы бесследно исчезло, и теперь вообще не понятно, что с ней делать. И так будет вечно.

Весы

За порогом ада Весы окажутся перед нескончаемым потоком вопросов: красное или белое? Направо или налево? Чай или кофе? Ад для них — это невозможность совершить выбор между равноценными вариантами. А на шее у них будет плясать чертенок, поторапливающий с решением. Ведь за каждую минуту промедления Весам добавят еще тысячу лет в этом прекрасном местечке.

Скорпион

Сладострастным Скорпионам за их грехи уготована участь вечного вуайериста. Стоя у звуконепроницаемого стекла они будут наблюдать за всевозможными людскими утехами и наслаждениями: горячими танцами стриптизерш, веселыми гулянками выпивох и всем, что при жизни им было доступно. Однако теперь приглашение на этот праздник получить невозможно.

Стрелец

Преисподняя для Стрельцов будет похожа на обычный офис. Только кондиционер тут не работает, кофемашина сломана, зато дедлайн уже наступил. Вчера. И продолжит наступать. Ни идей, ни ресурсов нет. А за дверью уже пляшут заказчики: одному надо срочно поменять шрифт на точно такой же, но чуть более изящный, другому — спросить, когда будет готово, третьему — вернуть выданный аванс.

Козерог

Козерога в аду ожидает полный игнор. Ни чертям до него дела нет, ни Люциферу. Куда бы он ни сунулся, дверь перед его носом захлопнут. Даже огня никто не прибавит под его сковородкой! Как будто Козерог — пустое место. Это так его доконает, что он уже сам будет умолять — «Ну, пожалуйста! Посмотрите на меня хоть кто-нибудь! Накажите, что ли!». Но тщетно, ему еще и по ногам копытами пройдутся ненароком, просто не заметив.

Водолей

В аду Водолеи будут страдать вечным похмельем. Причем на грани — то им будет казаться, что они вот-вот протрезвеют, но нет, ложная тревога, то их будет ломать от чудовищной головной боли. В дополнение к этим прекрасным ощущениям на них свалится груз моральных мук: им будут показывать ролики с их пьяными выходками, выложенные в сеть и многочисленные комментарии к ним.

Рыбы

Свой персональный ад Рыбам придется строить. Только ремонт этот никогда не закончится. Вокруг все будет в рулонах безвкусных обоев, клею, а пол под ногами будет все время проваливаться. Какой бы элемент будущих апартаментов Рыбы ни приколотили, он тут же отвалится. Бригада чертенят будет мешать, а ленивый прораб-Амадей курить одну за одной.

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