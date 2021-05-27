Убийственно вкусные: какие сезонные ягоды и фрукты могут быть смертельно опасны

Наступает пора сезонных фруктов и ягод, однако не всем они пойдут на пользу. Людям, подверженным аллергии, лучше ограничить их употребление, а то и вовсе отказаться от них, рекомендовала врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко.

В интервью 5-tv.ru она обратила внимание на то, что аллергия на сезонные фрукты, как правило, возникает не сама по себе: сначала проявляется реакция на цветение растений и трав, а уже после этого развивается перекрестная аллергия на фрукты.

«В текущий сезон, как правило, цветет береза, ольха, лещина. Если у вас есть какие-то аллергические проявления на их цветение — даже минимальные, например, заложенность носа — то рекомендуется исключить из рациона все косточковые фрукты — яблоки, персики, абрикосы, груши, а также все, что относится к семейству розовых — клубнику, малину, вишню», — сказала Кононенко.

Эксперт добавила, что при аллергии на цветение злаковых трав нужно также воздержаться от употребления клубники и земляники, а в случае реакции на цветение сорных трав, таких как амброзия, полынь, лебеда, из рациона следует исключить дыни и арбузы.

«Из всех косточковых фруктов наибольшим аллергеном являются персики. Они содержат очень большое количество аллергенного белка. Причем максимальное его содержание в кожуре — как в желтых, так и в красных плодах. Поэтому, если вы видите аллергическую реакцию на персики, то все косточковые фрукты и все, что относится к семейству розовых, лучше исключить из рациона. У них схожие белки, они могут вызывать перекрестную аллергию и таким образом усугублять аллергию на персики и приводить к появлению аллергии на косточковые фрукты», — предупреждает специалист.

Что касается последствий аллергии на сезонные фрукты, то они могут быть разными: от минимальных, таких как заложенность носа, чихание, слезотечение и зуд в глазах, до очень серьезных, в числе которых воспаления и отеки в легких и трахее, бронхит и бронхиальная астма. Также проявлением аллергии может стать анафилактический шок, в случае которого потребуется немедленное медицинское вмешательство, отмечает Кононенко.

«Аллергия может быть очень опасна. Особенно если она проявляется анафилактическим шоком. При не вовремя оказанной медпомощи анафилактический шок может привести к летальному исходу. Моет развиться отек квинки, при котором помощь нужна в течение короткого времени, иначе человек может умереть. Будьте внимательны к своему здоровью и берегите себя»,— резюмировала эксперт.

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