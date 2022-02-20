По расчету: С кем вступить союз разным знакам зодиака, чтобы разбогатеть

От того, к какому знаку зодиака принадлежат мужчина и женщина, часто зависят не только их взаимоотношения, но и финансовое благополучие обоих. Один партнер может преумножить богатство второго, а другой — стать транжирой и лишить любимого всего ценного. С кем же вступить в союз представителям разных зодиакальных созвездий, чтобы заработать и сохранить как можно больше денег?

Овны

Если вы умеете зарабатывать деньги и хотите, чтобы партнер помогал преумножать богатство, то обратите внимание на представителей стихии Воздуха. Так Водолеи и Весы — неплохие помощники в достижении финансового благополучия. А вот Скорпионы, вступившие в отношения с Овнами, смогут быстро и легко их разорить.

Тельцы

Представителям этого знака союз со Скорпионами сулит финансовый успех. Также смело можно строить отношения с Водолеями. Но лучшими партнерами для Тельцов станут представители стихии Огня: Львы, Стрельцы и Овны.

Близнецы

Близнецам, которые хотят притянуть деньги, нужно искать партнера, который родился под знаком Льва. Благополучную жизнь также обещает союз с двумя другими представителями стихии Огня. А вот Козероги, Девы и Тельцы рядом с Близнецами смогут наладить свое финансовое положение. Скорпионы же в силах полностью обанкротить Близнцов.

Раки

Ракам, чтобы стать успешнее и получать за свою работу больше денег, нужно искать половинку среди «огненных» знаков. С Львами, Стрельцами и Овнами дела пойдут гораздо лучше. Неплохим вариантом может быть союз с Тельцом. Весы тоже могут принести Ракам финансовый успех.

Львы

Представителям этого знака, страстно желающим разбогатеть, нужно связать свою жизнь с Близнецами. В этом случае партнеры будут в буквальном смысле притягивать деньги друг к другу. Впрочем, звезды считают, что Весы и Водолеи тоже могут стать полезными партнерами. А вот со Скорпионами лучше не связываться, им под силу растранжирить все, что заработают Львы.

Девы

Девам, которые жаждут денег, нужно строить отношения со Скорпионами. Также удачными с финансовой точки зрения станут отношения с представителями стихии Огня. Правда периоды любви между Девой и «огненным» партнером будут часто сменяться ссорами и взаимными претензиями.

Весы

Близкие отношения с Весами приносят финансовый успех всем, кто занимается предпринимательством и бизнесом. А вот Весам сложнее найти того, кто поможет преумножить богатство. Единственный подходящий вариант — Стрельцы.

Скорпион

Скорпионы не смогут принести богатства своей половинке. Они «отводят» деньги от представителей других знаков. Союз со Скорпионом не принесет финансовых проблем только «земным» знакам: Тельцам, Девам и Козерогам. Самим же скорпионам полезнее вступать в отношения с представителями стихии Огня.

Стрелец

Стрельцам, настроенным на богатство, стоит вступать в романтические отношения с Водолеями или Весами. Такой союз принесет пользу обеим сторонам. Стрельцы, Козероги и Девы сделают так, что люди, рожденные под знаком Стрельца, никогда и ни в чем не будут нуждаться.

Козероги

Если Козерог выберет в избранники Скорпиона, то ему придется одному обеспечивать обоих. И Козерог с этим прекрасно справится. Стабильные высокие заработки гарантированы Козерогам только в том случае, если они свяжут свою жизнь со Стрельцами, Овнами или Львами.

Водолеи

Как и для других «воздушных» знаков, для Водолеев наиболее благоприятным может стать союз с представителями стихии огня: Стрельцами, Львами и Овнами. Также финансовые дела пойдут неплохо, если Водолеи свяжут свою жизнь с Весами или Тельцами. А вот Скорпионов стоит избегать.

Рыбы

На финансовое благополучие Рыб лучше всего смогут повлиять Овны. Но характерами Рыбы с Овнами могут не сойтись. Чего не скажешь о союзе с Козерогами, Девами или Тельцами. Правда Рыбы, вступившие с кем-то из этих троих в романтический союз, рискуют стать иждивенцами.

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