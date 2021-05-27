Можно ли срывать сирень — объясняет ботаник

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 085

В мае вопрос о том, как ухаживать за цветами стал особенно актуальным. 5-tv.ru обратился за разъяснениями к агроному Михаилу Воробьеву.

Фото, видео: Depositphotos / AntonMatyukha; 5-tv.ru

«Ломать нельзя срезать» — где поставить запятую, без эксперта в области биологии не разобраться. Цветение сирени вновь вызывает оживленные дискуссии. Чтобы найти ответ на этот вопрос, 5-tv.ru связался с биологом и агроном Михаилом Воробьевым.

Ученый в области ботаники пояснил, что ветки сирени необходимо аккуратно срезать ножом или секатором и ни в коем случае не срывать, чтобы не навредить растению. Иначе образуется неровный слом со множеством расщеплений. Для кустарника это то же самое, что открытая рана для человека, ее с легкостью могут атаковать грибковые и бактериальные инфекции, пояснил биолог.

«Нужно не ломать, а именно срезать секатором или ножом, чтобы срезы были гладкие, сквозь которые проникновение каких-либо болезнетворных организмов будет проблематично», — отметил Воробьев.

Эксперт также рассказал, что срезать сирень даже полезно. Обычно растение обрезают уже после цветения. Санитарная обработка проводится в декоративных целях, сломанные и поврежденные ветки кустарника убираются в профилактических целях.

«Обычно другие растения: яблони, груши, смородину, крыжовник обрезают до распускания почек. Сирень в отличие от других растений обрезают после цветения, это делается, чтобы кустарник отцвел всеми своими почками», — пояснил специалист.

А вот ошибочное мнение большинства людей, что срывать ветви растения все же полезно — вызвало негодование у ботаника. Если человек сломает себе пальцы, вряд ли он станет лучше играть на фортепьяно, отметил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о том, как с помощью сирени воплотить мечты в реальность.

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