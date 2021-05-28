Пугачева скрывает от Гарри и Лизы их родственную связь с Никитой Пресняковым

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Георгий Иванов
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По всей вероятности, причина подобного поведения примадонны в условностях обозначения степени родства.

Пугачева скрывает от Гарри и Лизы их родственную связь с Никитой Пресняковым

Фото: Instagram @maxgalkinru

Если у богатых свои причуды, то у знаменитых откровенные странности. Как выяснилось, Алла Пугачева скрывает от своих детей Гарри и Лизы их родственную связь с певцом Никитой Пресняковым. Об этом рассказал сам исполнитель в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Причину молодой исполнитель не назвал, но, по всей видимости, причина в условностях обозначения степени родства — для детей 30-летний музыкант оказывается племянником, пишет Teleprogramma.pro. 

«Главное, чтобы они не услышали. От них пока это скрывают, потому что это, видимо, странно. Я не знаю. Но они офигенские, я обожаю их. Они иногда меня Дени называют. Путают с моим братом», — рассказал певец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер и музыкант Никита Пресняков устроил на 30-летие аниме-вечеринку в особняке, который предоставила ему легендарная бабушка.

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