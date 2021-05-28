Минтруд назвал сроки приема заявлений на выплату в 10 тысяч рублей школьникам

Минтруд анонсировал дату приема заявлений на выплату семьям с детьми школьного возраста. Заявки на получение единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей начнут принимать в середине июля. Об этом сообщила замминистр труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. Ее слова цитирует ТАСС.

Также она отметила, что точная дата будет известна, когда выйдет официальное постановление. При этом денежные выплаты можно будет получить уже в августе.

«Прием заявлений будет осуществляться до 1 ноября», — добавила Ольга Баталина.

Как напоминает издание URA.RU, Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию заявил о новых мерах поддержки семей с детьми. Согласно поручению российского лидера, выплаты произведутся до середины августа. Кроме того, с 1 июля пособия начнут получать дети с восьми до 16 лет из неполных семей. Также государственные выплаты распространятся и на беременных женщин, которые оказались в трудном материальном положении.

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