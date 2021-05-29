🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака

Раки, 29 мая звезды призывают вас во всем полагаться только на свою интуицию. Доводы рассудка в этот день не действуют. Деловые договоренности, заключенные в этот день, как и сердечные переживания, уже завтра могут обернуться зыбкой неопределенностью.

Космический совет: не жалейте себя и не отчаивайтесь.

Для вас этот день будет складываться непросто, Близнецы. Планеты заставят почувствовать себя неуверенно, но не отчаивайтесь. В глубине вашей души спрятана гигантская мощь, которая очень скоро себя проявит.

Тельцы, настал ваш звездный час. Сомнения и страх, которые терзали вас не так давно, испарились. 29 мая нужно действовать решительно. Наверняка у вас накопилось немало задач, требующих незамедлительного вмешательства. Пора браться за дело!

Овны, это время лучше посвятить дорогим вам людям. Они нуждаются в вас как никогда. Да, и вам общение с ними принесет душевное спокойствие. Устройте необычный сюрприз для родных, позвоните или напишите письмо тем, кто находится далеко от вас.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 мая, убывающая Луна в знаке Козерога — хорошее время для решения вопросов с недвижимостью . А вот с финансами могут быть проблемы: задержки выплат, непредвиденные траты.

♌ Лев

Вам давно пора прислушаться к себе. Сейчас лучшее время для духовного просветления. Звезды советуют перестать полагаться на советы из книг и доверять словам окружающих. Лишь ваш собственный опыт может направить на правильный путь.

Космический совет: прислушайтесь к себе, чтобы найти свою истину.

♍ Дева

Если ваше окружение сейчас находится в расстроенных чувствах, если кто-то пережил потерю или узнал о проблемах со здоровьем, то не стоит настраиваться на волну негатива. Лучшее, что вы можете сделать, подумать о хорошем и помочь близким справиться с проблемами.

Космический совет: не пускайте в свою жизнь негатив, думайте о хорошем.

♎ Весы

Свет всегда сменяет тьма. И наоборот. Поэтому насладитесь своим успехом, Весы. Но помните, что он может быть не вечен. Стоит подготовиться к грядущим сложностям. Сделайте 29 мая то, что облегчит завтрашний день.

Космический совет: наслаждайтесь своим успехом, но не забывайте о препятствиях.

♏ Скорпион

Скорпионы, время отбросить все социальные стандарты. Вы не должны подстраиваться под желания и потребности других людей. Все, что от вас требуется, быть счастливыми и дарить счастье самым близким. Не стоит обращать внимание на недоброжелателей. Помните, если человек зол, то это, в первую очередь, его проблема, а не ваша!

Космический совет: не подстраивайтесь под желания и потребности других людей.

♐ Стрелец

Стрельцы, сегодня для вас будут очень полезны любые физические нагрузки. Именно в этот период хорошо начинать новые тренировки или вспомнить о тех, которые были заброшены. Благоприятны изменения в абсолютно всех сферах деятельности: как в личных отношениях, так и в карьере. Космический совет: начните заниматься спортом. ♑ Козерог

Чувство вины — само по себе разрушающее, Козероги. Кто все время убеждает вас, что вы во всем виноваты? Если это окружающие, то пора прервать с ними общение. А если это вы сами, то поищите в себе самые хорошие качества, и поймите, что вам нет равных в благих делах.

Космический совет: ищите в себе как можно больше хороших качеств.

♒ Водолей

Водолеи, берегитесь! Кто-то из ваших бывших вот-вот объявится. Это может быть любовник, друг, начальник или враг. Прежде чем вступать с этим человеком в новую связь, вспомните, из-за чего прекратилось ваше общение. Звезды уверены, на это были веские причины!

Космический совет: не ворошите прошлое.

♊ Рыбы

Рыбы, хватит вечно искать в себе изъяны. Вы обладаете огромным количеством прекрасных качеств, которых почему-то стесняетесь. Пришло время начать действовать и уничтожать стереотипы в своей голове. Помните, что на вас равняются близкие. Подавайте хороший и смелый пример.

Космический совет: избавьтесь от своей неуверенности.

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