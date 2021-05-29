Куда пропала вторая жена Василия Шукшина Лидия Чащина?

Актриса Лидия Чащина была очень популярна в 1960-1970-е годы. В ее карьере не было больших ролей, но зрители полюбили знаменитость за яркие эпизодические образы. Артистку также знали, как вторую жену легендарного Василия Шукшина. Но неофициальный брак двух актеров никогда не был счастливым.

Лидия Чащина работала на Ленфильме. Она стала известной на всю страну после съемок в фильме «Живет такой парень». В ленту ее пригласил сам Василий Шукшин. С ним женщина прожила три года. Союз распался из-за того, что Шукшин много пил, изменял и, как оказалось, был женат.

Актер уверял Чащину, что он холост. Для поддержания легенды он даже специально потерял свой паспорт. Но возлюбленная мэтра все-таки узнала правду, найдя письма от официальной супруги Шукшина Марии Шумской.

«Нехорошо чужие письма читать. Я до такой степени прониклась ее болью. А потом сама ее испытала и умру с ней. Не могу простить Шукшина, не могу. Обманывал. Бессовестно поступал», — делилась артистка в эфире популярного шоу на одном из федеральных каналов.

По словам Чащиной, помимо измен и алкоголя Василий Шукшин увлекался рукоприкладством. Однажды он так ударил возлюбленную, что у нее «полдня в голове звенело». Актриса страдала в браке с режиссером. Конечно, время частично залечило раны, но о своем избраннике Чащина вспоминает с ужасом.

«Для меня Шукшин — это первая сигарета, первая рюмка водки, первый аборт, первая оплеуха, первое унижение и первая подлость. Мне этот человек не сделал ничего хорошего, не подарил даже ни одного цветка в жизни, пары чулок не купил — я ходила в штопаных… И я никогда не поверю ни одной женщине, что она была счастлива с Шукшиным. Никогда! Я слишком хорошо знаю его. Подобные утверждения — это лишь дань его таланту, его популярности», — пояснила женщина.

Кадр из фильма «Живет такой парень» (1964)

Сейчас Чащина живет в Киеве. У нее есть сын, невестка и двое внуков. В родных она души не чает. После Шукшина женщина еще несколько раз пыталась построить семью, но все ее избранники оказывались пьющими людьми. Актриса называет свои неудачные браки семейным проклятьем. Пьющие мужчины попадались ее маме и бабушке. Шукшина она так и не простила.

«Я благодарна судьбе, что Шукшин исчез из моей жизни. Он издевался над моей юностью, пробивался всеми силами и боролся за свою судьбу, не считаясь с моей. Вот этого я и не могу ему простить!» — добавила Чащина.

Лидия Чащина известна зрителям ролями в таких картинах, как «Живет такой парень», «Варькина земля», «Юркины рассветы», «Небо-земля-небо», «Дипломаты поневоле», «Родные», «Долгие дни, короткие недели…», «Миллионы Ферфакса», «За ночью день идет», «Лучшие годы», «Золотая цепь», «Театральный сезон», «Западня», «Золотая лихорадка», «Садовник» и других.

Мария Шумская была первой официальной супругой Василия Шукшина. Они заключили брак в 1955 году, когда 26-летний студент ВГИКа Шукшин приехал на первые каникулы из Москвы в родное село. Женщина работала школьной учительницей и не захотела ехать за мужем в столицу. Артист быстро нашел ей замену. Развода Шукшину Шумская никогда не давала.

Как писал 5-tv.ru, Мария Шумская скончалась в возрасте 90 лет 7 января 2020 года. После ее смерти алтайская прокуратура начала проверку из-за того, что медики отказывали женщине в медицинской помощи.