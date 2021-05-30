«Точно инопланетянка»: Фото полуобнаженной Ходченковой потрясло фанатов

Светлана Ходченкова является одной из самых востребованных современных актрис. Накануне в сети буквально произошел взрыв — в Instagram появились снимки обнаженной спины артистки. Правда, надо сказать, что звезда российского кино сама выложила откровенные кадры на всеобщее обозрение.

Пользователи восхитились изяществом и красотой своей любимицы, а также не забыли поделиться своим восторгом в комментариях.

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«Позвонок нереальный! Ты точно инопланетянка»

«Клеопатра»

«Красивая, хрупкая, сильная!»

«Сколько эстетики в этом кадре! Светлана, Вы неземная»

«Какой шикарный позвоночник», — прокомментировали подписчики фотографию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американская компания Netflix анонсировала съемки первого российского драматического сериала «Анна Каренина». Главную роль сыграет российская актриса Светлана Ходченкова, которая уже примиряла на себя исторический образ в фильме «Викинг».