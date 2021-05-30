Видео с места лопнувшего батута в Барнауле, где пострадали дети

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 2 038

Предварительно, ребят отбросило на трамвайные пути.

Фото, видео: 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео с места ЧП в Барнауле, по предварительным данным, возле одного из торговых центров лопнул батут в то время, когда на нем прыгали дети. В результате, предположительно, малышей отбросило на трамвайные пути. Двое из них пострадали. Еще одного ребенка до сих пор ищут.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

«Следственно оперативная группа выехала. Следователи СК разбираются в обстоятельствах, сейчас будут проводить осмотр места происшествия. Проводится доследственная проверка», — сказала в комментарии 5-tv.ru старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева

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