Детство длилось дольше: почему кажется, что дни стали короче

The Independent: ощущение ускорения времени связано с работой памяти

Исследователи выяснили, что ощущение ускорения времени с возрастом связано не с изменением хода часов, а с особенностями восприятия и работы памяти. Об этом сообщило The Independent.

Фраза «время летит» часто появляется именно тогда, когда человек замечает, что недели, месяцы и годы проходят быстрее, чем раньше. Ученые изучают этот феномен и связывают его с разницей между объективным временем и тем, как его воспринимает человеческий разум.

Согласно исследованию существует различие между «временем по часам» и «временем в сознании». Первое измеряется привычными единицами — часами и днями, а второе зависит от накопленного опыта, воспоминаний и событий в жизни человека.

Одним из объяснений называют теорию пропорциональности. Согласно ей, в детстве каждый новый год занимает большую часть уже прожитого времени.

Например, в десять лет один год составляет значительную долю жизненного опыта, а в 50 лет тот же период воспринимается как гораздо меньшая часть жизни.

Еще одной причиной называют снижение количества новых событий. Когда повседневность становится более однообразной, мозг фиксирует меньше ярких воспоминаний, которые помогают различать отдельные периоды. Из-за этого при взгляде назад прошедшее время может казаться короче.

Исследователи также выделяют эффект поглощения внимания. Когда человек выполняет привычные задачи автоматически, он меньше замечает течение времени, поскольку внимание сосредоточено на самой деятельности.

На восприятие времени могут влиять и эмоциональное состояние, стресс и выгорание. Сильные переживания обычно оставляют больше воспоминаний, тогда как однообразные периоды могут восприниматься как более быстрые.

Еще одним возможным фактором ученые называют дофамин — нейромедиатор, связанный с мотивацией, системой вознаграждения и восприятием времени. Изменения его уровня с возрастом могут влиять на ощущение ускорения времени.

Профессор машиностроения и автор книги «Время и красота: почему время летит, а красота бессмертна» Адриан Бежан считает, что изменить восприятие времени можно за счет новых впечатлений.

«Замедлите время еще немного, заставьте себя делать что-то новое, чтобы отвлечься от рутины», — ранее заявил он.

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