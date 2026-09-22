Жену Евгения Петросяна внесли в базу «Миротворца»

Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова оказалась в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные портала.

Авторы ресурса обвинили Брухунову в покушении на суверенитет Украины и распространении «пропаганды». Какие именно действия стали причиной появления ее имени в списке, в опубликованных данных не уточняется.

Сам Евгений Петросян появился на сайте значительно раньше. Его внесли в базу еще в 2017 году.

«Миротворец» работает с 2014 года. На сайте собирают информацию о людях, которые, по мнению его авторов, представляют интерес для украинской стороны. В разные годы в базе появлялись известные артисты, журналисты, спортсмены и политики.

Поводом для публикации данных могло стать посещение Крыма или Донбасса, а также другие действия, которые авторы сайта считают нарушением интересов Украины. При этом в базе публиковались персональные сведения людей, в том числе тех, кто не является публичными фигурами.

В список попадали и несовершеннолетние. По данным российских властей, среди них были дети начиная с двух лет.

Деятельность «Миротворца» неоднократно становилась предметом критики в России. В Генеральной прокуратуре РФ ранее заявляли, что сайт использует персональные данные, полученные незаконным путем, и называли его инструментом давления на журналистов и политических деятелей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что переводчица произведений Достоевского Ким Чжон А попала в базу «Миротворца». Специалист из Южной Кореи перевела на корейский четыре романа писателя и была награждена медалью Пушкина.

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