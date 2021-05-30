Магия Нептуна и вызов Меркурия: Астропрогноз на неделю с 31 мая по 6 июня

Вся неделя с 31 мая по 6 июня пройдет под девизом ретроградного Меркурия. Эта планета развернулась и теперь движется в обратную сторону. А вместе с ней откатываются назад все планы и достижения. Об этом и других планетах, которые правят в ближайшие семь дней, рассказала астролог Алена Никольская в интервью 5-tv.ru.

«Совсем недавно Меркурий развернулся и стал двигаться попятно. А это значит, что все вопросы, которые связаны с планетой коммуникаций „подвисают“. Если вы сейчас сдаете экзамены, учитесь или хотите настроить свою работу по-новому, для вас будет настоящий вызов», — сообщила астролог.

По словам Никольской, помимо Меркурия, с 31 мая по 6 июня, «рулить» будет Нептун, который заставит многих предаться воспоминаниям о прошлом.

«Этот самый Нептун в напряженном аспекте с Меркурием, именно поэтому нам захочется вернуться в прошлое и пережить те эмоции, которые были когда-либо. Причем вне зависимости от того, хорошие это были эмоции или плохие», — пояснила Алена Никольская.

Астролог убеждена: будут на этой неделе и приятные моменты. Так, 2 июня Венера окажется в знаке Рыб и принесет человечеству немного ласки и любви.

«Это очень нежный, эмоциональный и чувствительный знак. Поэтому отношения будут точно такие же. Нас будет радовать и вдохновлять все то, что будет связано с душевными переживаниями», — сообщила Никольская.

Также астролог посоветовала всем потратить ближайшие дни на переосмысление прошлых достижений или провалов. Алена Никольская рекомендовала изменить свое отношение к тому, что вам когда-то пришлось пережить.

«Нептун отвечает за магию и волшебство. Если вы переосмыслите, подумаете не капнете вглубь себя, поймете, что можно сделать по-другому и сделаете это, то ваша жизнь существенно изменится», — отметила эксперт.

Астролог добавила, что с 31 мая по 6 июня нужно быть аккуратнее на дорогах. Велика вероятность получить какие-либо травмы или оказаться в неприятной ситуации.

Ранее 5-tv.ru писал, что впервые за последние полвека россиянам удастся увидеть особый вид солнечного затмения. Это произойдет 10 июня и ознаменует собой окончание коридора затмений, стартовавшего 26 мая с лунного затмения.