У него более ста детей: женщина стала суррогатной матерью для миллиардера со странностями

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 30 0

Мужчина притворялся родителем-одиночкой.

Женщина стала суррогатной матерью для миллиардера-затворника

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Metro: женщина стала суррогатной матерью для миллиардера со странностями

Жительница Калифорнии заявила, что узнала о личности биологического отца ребенка уже после начала программы суррогатного материнства. Однако данные о заказчике повергли ее в шок. Об этом сообщило Metro

Женщина, которую в материале называют Джуди, рассказала, что увидела предложение стать суррогатной матерью в соцсетях. По ее словам, ей обещали выплату в размере 120 тысяч долларов (около десяти миллионов рублей). Изначально она рассматривала такую возможность, чтобы улучшить условия жизни для себя и своей семилетней дочери.

После обращения в калифорнийское агентство по суррогатному материнству и донорству яйцеклеток Джуди подписала договор. Однако позже, как утверждает женщина, выяснилось, что речь шла не об одиноком отце, который хотел расширить семью, а о китайском предпринимателе Сюй Бо.

По словам Джуди, ей сообщили, что другие женщины также вынашивают детей для этого мужчины. Она заявила, что узнала примерно о двух десятках таких случаев.

«Я не могу назвать точную цифру, но знаю, что их было много, и я просто сидела и думала: "Знаете, это многовато". Это слишком много детей за раз», — рассказала женщина.

При этом Джуди решила продолжить программу после обсуждения ситуации с близкими и подписала контракт, поскольку нуждалась в деньгах.

После публикации истории компания Patriot Conceptions заявила, что Сюй Бо представлялся как отец-одиночка и что агентство не связано с другим делом, упомянутым в расследовании. В компании также сообщили о планах внедрить дополнительную систему раскрытия информации для будущих суррогатных матерей.

CBS ранее проводила расследование случаев возможных нарушений в сфере суррогатного материнства в США. По данным журналистов, женщины могут не знать о некоторых обстоятельствах программы, включая участие одних и тех же предполагаемых родителей в нескольких соглашениях.

Сюй Бо является основателем компании по разработке онлайн-игр Duoyi. По некоторым данным, он стал отцом более 100 детей, рожденных с помощью суррогатного материнства. Он также ведет затворнический образ жизни, избегая подробностей о себе в СМИ.

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