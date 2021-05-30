Десять выстрелов подряд: Очевидцы записали стрельбу в Екатеринбурге на видео

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Карина Бернтгольц
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В результате ЧП пострадала девочка и росгвардеец.

Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; ВКонтакте @id32234964

В социальных сетях опубликовано жуткое видео стрельбы в Екатеринбурге. Очевидец одного из домов записал на камеру, как раздаются выстрелы один за другим - всего, судя по записи, их было десять.

По данным 5-tv.ru, огонь по людям и машинам открыл бывший полицейский. Без пострадавших не обошлось. Девочке попали в живот, а росгвардейцу - в ногу. 

В результате ЧП пострадали два человека. Росгвардейцу прострелили ногу, девочке попали в живот. Сейчас территория возле дома на улице Бородина, 31, где, предположительно, на четвертом этаже находится злоумышленник, оцеплена.

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