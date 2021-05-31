Актер из «Великолепного века» попал в жесткое ДТП

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Алексей Хитров
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Очевидцы сообщили, что кинозвезда Илькер Аксум ехал с превышением скорости и пытался уйти от столкновения с мотоциклом.

Актер из «Великолепного века» попал в жесткое ДТП

Фото: Instagram @aksumilker

Актер сериала «Великолепный век» Илькер Аксум попал в жесткое ДТП, направляясь на своем автомобиле в аэропорт Аданы, сообщает СNNTurk.

Артист, предположительно, двигался со значительным превышением скорости и за мгновения до аварии пытался уйти от столкновения с мотоциклом. Из-за резкого маневра автомобиль кинозвезды перевернуло и протащило по дороге. На помощь Аксуму, зажатому в искореженной машине, пришли уличные торговцы, которые перерезали ремень безопасности и вытащили актера из салона.

На удивление, он почти не пострадал, отделавшись царапиной на руке, в то время как его автомобиль не подлежит восстановлению, уточняет издание. Полиция сейчас разбирается в обстоятельствах ДТП.

После происшествия Илькер Аксум вышел на связь с поклонниками в соцсетях. Он поблагодарил их за поддержку и неравнодушие, и сообщил, что чувствует себя отлично.

«Если вы знаете, у меня небольшая царапина на руке. Я очень благодарен всем вам за ваш интерес, любовь и те прекрасные сообщения, которые вы написали. Не волнуйтесь, продолжайте свой путь. Я вас всех очень люблю», — написал актер.

Илькер Аксум известен зрителям во всем мире участием в сериале «Великолепный век», где он исполняет роль Джафера-аги, а также в картине «Воскресший Эртугрул», в котором играет Драгоса, сообщает «Дни.ру».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, звезда сериала «Великолепный век» Беррак Тюзюнатач попала в детокс-клинику после расторжения помолвки со своим женихом — актером Уразом Кайгылароглу.

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