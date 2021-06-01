У подозреваемого в организации покушения на Ельцина украли 182 миллиона долларов

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Егор Измалкин
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Экс-депутат Госдумы РФ Сергей Шашурин обратился в полицию из-за пропажи крупной суммы. В 90-е его обвиняли в хищении государственного имущества в особо крупных размерах.

У подозреваемого в организации покушения на Ельцина украли 182 миллиона долларов

Фото: depositphotos / hamikus

Бывший депутат Госдумы РФ Сергей Шашурин лишился крупной суммы, которую он хранил на банковском счету. Об этом стало известно 5-tv.ru от источника.

О пропаже пострадавший заявил полиции 31 мая. По словам Шашурина, при обращении в банк, где он хранил 182 миллиона долларов, сотрудники ответили, что денег, как и счета на его имя, в финансовой организации нет. Мужчина сообщил стражам порядка об уверенности, что открывал счет именно в данном банке. Правоохранительные органы начали проверку.

ТАСС / Мусаэльян Владимир

Сергей Шашурин занимал пост депутата Госдумы второго и третьего созывов. До этого в 1992 году он был арестован по обвинениям в подготовке и организации покушения на президента РФ Бориса Ельцина, хищении государственного имущества в особо крупных размерах и по другим статьям, однако позже они были сняты. В 2001 году Шашурин баллотировался на пост президента Татарстана, набрав на выборах 5,78% голосов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как пенсионерка из Гонконга лишилась 32 миллионов долларов из-за телефонных мошенников.

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