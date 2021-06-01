Последний шанс: Макеева может больше никогда не выйти замуж

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Анна Васильева
Эксклюзив 2 714

По мнению парапсихолога Эсмиры Волченковой, брак с Романом Мальковым может стать для актрисы последним.

Фото, видео: Instagram @makeevan; 5-tv.ru

Анастасия Макеева вышла замуж за своего возлюбленного Романа Малькова. Этот брак стал для актрисы третьим. Но последним ли? Парапсихолог Эсмира Волченкова рассказала 5-tv.ru, что случится с отношениями знаменитостей, и подарит ли Макеева детей своему возлюбленному.

«Посмотрела я судьбу Анастасии и могу твердо сказать, что это третий и последний брак для Анастасии. Эти отношения продлятся очень долго. В браке возможно рождение двух детей. Анастасия действительно нашла своего суженного, человека, который ей идет по судьбе», — отметила специалист.

О свадьбе звезды с многодетным отцом стало известно чуть больше недели назад. Макеева долго скрывала отношения с Романом Мальковым. И оказалось не зря: бывшая супруга кавалера актрисы закатила истерику и требовала вернуть ей жениха. Когда же осознала, что это невозможно, стала ходить по всевозможным шоу и «искать справедливости». Как бы то ни было, Анастасия и Роман обручились. Они долго готовились к церемонии и мечтали, чтобы все было сказочно. Так и вышло.

Ранее, как писал 5-tv.ru, возлюбленный Анастасии Макеевой проиграл бывшей супруге в суде.

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