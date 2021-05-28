Возлюбленный Макеевой проиграл экс-супруге в суде по алиментам

Несколько месяцев тянется конфликт бизнесмена Романа Малькова с его теперь уже бывшей супругой Светланой. Несмотря на то, что пара сейчас находится в официальном разводе, общие дети никуда не делись. При этом мужчина, оставив жену одну с четырьмя детьми, только на публике многословно, как Лев Толстой, хвалился, что готов содержать своих наследников. На деле он оказался совсем не похожим на великого русского писателя.

Мальков, как утверждает Светлана, никак не помогал семье, сосредоточившись на новых отношениях с актрисой Анастасией Макеевой. Однако теперь Роману все-таки придется раскошелиться и начать выплачивать алименты.

«На данном этапе, пройдя три заседания, на четвертом мы выиграли дело! Решение вступило в силу! А теперь посмотрим, отвечают ли эти люди за свои слова, которые бросали мне в лицо полгода. Они же говорили, что алименты будем выплачивать после суда», — рассказала девушка в беседе с изданием Starhit.ru

При этом Светлана добавила, что возмущена нынешними законодательными нормами, согласно которым отца нужно практически привлекать к ответственности за собственных детей.

«Фраза „выбивать алименты на детей“ звучит так унизительно. Возникает вопрос, а почему мама, оставшись с ребенком, должна нанимать адвоката, платить за юридические услуги, собирать справки, чтобы „выбить“ алименты на содержание детей, в рождении которых участвовали двое? Отец должен платить алименты до суда, иначе это настолько выматывает, что хочется просто послать таких папаш», — излила праведный гнев девушка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из организаторов свадьбы актрисы Анастасии Макеевой и ее избранника Романа Малькова рассказал, где и когда состоится долгожданное торжество.