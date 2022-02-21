🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Ученые определили максимальный срок жизни человека

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 1 015

В исследовании о предельной границе долголетия приняли участие специалисты из Сингапура, России и США.

Ученые определили максимальный срок жизни человека

Фото: depositphotos / fotoluminate

Команды исследователей из Сингапура, России и США обнаружили максимальной возраст, до которого способен дожить человек, если избавить его от стрессов и болезней. Статья о перспективных научных разработках была напечатана в научном журнале Nature Communications и стала основой для публикации в издании Scientific American.

Читайте также

Названы три фактора, значительно продлевающих жизнь

Ученые искали ответ на вопрос — сколько мы сможем прожить, если не умрем от рака, инфаркта или не погибнем в ДТП. В поисках ответа сингапурский ученый Тимоти Пырков и его коллеги из РФ и США провели анализ «темпов старения» на выборках жителей США, Великобритании и России. Под темпами старения подразумевается способность человеческого организма восстанавливаться после разных нарушений. Ученые искали, как сильно с течением жизни снижается биологическая способность к самовосстановлению.

Маркерами старения стало количество эритроцитов в крови и количество шагов, которое человек может пройти в день. Ученые четко видели, что по мере старения происходит предсказуемое и постепенное снижение способности организма восстанавливаться и возвращаться в устойчивое состояние после травм и нарушений.

В результате Пырков с коллегами из Москвы и Буффало определили, когда способность к восстановлению исчезнет полностью. И вышли на показатель в 120-150 лет.

«Мы обнаружили резкое изменение в возрасте 35-40 лет, что было весьма неожиданно», — пишет Пырков.

Он заметил, что именно в этом возрасте атлеты обычно заканчивают свою спортивную карьеру.

«Это дает указание на то, что в данном возрасте происходят какие-то физиологические изменения», — отмечает ученый.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой витамин ученые назвали «лекарством от старости».

Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.76
0.01 86.15
0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:51
Семина резко отозвалась о Нагиеве и Мироновой: «Не хочу и близко стоять»
8:42
Врач предупредил о смертельной опасности лекарств от головной боли
8:33
Вдову Табакова расстроили оценки судей на телешоу: «Очень тяжело!»
8:24
Давай останемся друзьями? Как категорически нельзя расставаться с мужчиной
8:15
Молчание котят: зоозащитники и юристы объяснили опасность ошейников с электрошоком
8:06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака
Названы обладатели группы крови с самым сильным иммунитетом
Судьба быть богатыми: Людей с какими цифрами в датах рождения ждет финансовое благополучие
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год