Ученые определили максимальный срок жизни человека

Команды исследователей из Сингапура, России и США обнаружили максимальной возраст, до которого способен дожить человек, если избавить его от стрессов и болезней. Статья о перспективных научных разработках была напечатана в научном журнале Nature Communications и стала основой для публикации в издании Scientific American.

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Ученые искали ответ на вопрос — сколько мы сможем прожить, если не умрем от рака, инфаркта или не погибнем в ДТП. В поисках ответа сингапурский ученый Тимоти Пырков и его коллеги из РФ и США провели анализ «темпов старения» на выборках жителей США, Великобритании и России. Под темпами старения подразумевается способность человеческого организма восстанавливаться после разных нарушений. Ученые искали, как сильно с течением жизни снижается биологическая способность к самовосстановлению.

Маркерами старения стало количество эритроцитов в крови и количество шагов, которое человек может пройти в день. Ученые четко видели, что по мере старения происходит предсказуемое и постепенное снижение способности организма восстанавливаться и возвращаться в устойчивое состояние после травм и нарушений.

В результате Пырков с коллегами из Москвы и Буффало определили, когда способность к восстановлению исчезнет полностью. И вышли на показатель в 120-150 лет.

«Мы обнаружили резкое изменение в возрасте 35-40 лет, что было весьма неожиданно», — пишет Пырков.

Он заметил, что именно в этом возрасте атлеты обычно заканчивают свою спортивную карьеру.

«Это дает указание на то, что в данном возрасте происходят какие-то физиологические изменения», — отмечает ученый.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой витамин ученые назвали «лекарством от старости».