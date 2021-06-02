Садальского возмутило неуважительное отношение Марии Максаковой к своей матери

Звезда фильмов «О бедном гусаре замолвите слово», «Аферисты» и многих других Станислав Садальский негативно отреагировал на публикацию оперной певицы Марии Максаковой в Instagram. По его мнению, в одном из своих последних постов экс-солистка Мариинского театра неуважительно обратилась к своей матери — 80-летней народной артистке РСФСР Людмиле Максаковой.

Не секрет, что после возвращения из Украины оперная дива Мария Максакова уже много лет не может найти общий язык с известной актрисой. На этот раз, бывшей солистке Мариинки, судя по всему, в очередной раз не удалось примириться с родительницей. Она опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена сидящей возле входной двери квартиры матери.

«Мама дверь не открыла, но коврик постелила. Может, для меня?» — подписала снимок Мария Максакова.

Instagram @mariamaksakova

Станислава Садальского возмутило такое отношение к действующей актрисе Театра имени Вахтангова. Скандально известный артист опубликовал ответный пост, в котором в нецензурной форме призвал Максакову-младшую не сидеть под дверями квартиры, «когда муж и жена занимаются любовью». По неподтвержденной информации 80-летняя Людмила Максакова сделала предложение актеру, который моложе ее на 11 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Станислав Садальский показал, как выглядит могила Романа Виктюка во Львове.