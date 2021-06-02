«Хочет денег»: резидент Соmеdу Сlub Соболев об итогах нового суда по иску на 85 млн

Со стендапером Ильей Соболевым судится юрист из Тольятти Леонид Тарантов. Мужчина считает, что резидент Соmеdу Сlub оскорбил его, и хочет взыскать с комика почти 85 миллионов рублей! Сам Соболев считает, что такая баснословная сумма денег — неадекватное требование.

«Он хочет денег <…> Я пришел в суд лично, он (истец — Прим. ред.) даже не поздоровался», — сказал комик в комментарии 5-tv.ru по итогам судебного заседания, состоявшегося 2 июня.

Инцидент произошел почти два года назад во время выхода очередного выпуска юмористической программы «Можно ваш телефончик?» на YouTube. Один из участников, выполняя задание, отправил аудиосообщение случайному контакту в своем телефоне — им оказался Леонид Тарантов. Суть вопроса сводилась к сексуальной ориентации, при этом на экране показали фото и имя, кому именно отправили сообщение.

Вскоре, по словам Тарантова, над ним стали подшучивать, что негативно сказалось на его работе. Юрист решил подать в суд на Илью Соболева. Стендапер же в свою очередь рассказал, что пытался прийти к соглашению с Леонидом Тарантовым.

«Мы звонили им, говорили, хотите ли вы… Раз они хотели все прекратить. Мы готовы на мировую пойти, давайте мы просто вырежем этот кусок. Нам не перезвонили. Неделю мы ждали звонка после разговора», — утверждает Соболев.

В свою очередь, Леонид Тарантов объяснил, откуда взялась сумма в 85 миллионов рублей:

«На момент подачи искового заявления, у нас посмотрело видео господина Соболева 844 тысячи человек. У нас же есть статья, которая за каждое нарушение предусматривает санкцию. 100 рублей за каждый просмотр — как билетик в кино сходить. На данный момент там уже более двух миллионов (просмотров — Прим. ред.), но это уже не имеет значения. Из этого и складывалась сумма», — объяснил Тарантов после суда.

5-tv.ru

2 июня судья удовлетворил ходатайство о назначении портретной экспертизы. Сторона защиты Соболева считает, что «несмотря не некоторые портретные сходства», они не знают, точно ли в эфире шоу был показал Тарантов.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд впервые признал запрещенным содержание сайта об экскурсиях по питерским крышам.