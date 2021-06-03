🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 июня, когда убывающая Луна находится в знаке Рыб, стоит сделать паузу и подумать об уже свершенных делах. Какие-либо начинания не принесут плодов, а потому рекомендуется отложить начало реализации планов на другой день. В то же время 23-е лунные сутки окажутся благоприятными для знакомств и налаживания личной жизни. Не упустите шанс.

♈ Овен

Иногда вам просто нужно налить себе стакан Шардоне, сделать глубокий вдох и принять прекрасный беспорядок, который является вашей жизнью. Так что, не переживайте, если ваша внешняя реальность не совсем идеальна. Ваш внутренний мир — это то место, где происходит настоящая вечеринка. Убывающая Луна благоволит вам, Овны. Соберите своих близких вокруг себя и наполните жизнь приятными эмоциями.

Космический совет: загляните внутрь себя и прислушайтесь к шепоту сердца.

♉ Телец

Тельцы, признайте, то, о чем мы не говорим, преследует и терзает нас больше всего. Как и в чем вы сдерживаете себя? Что вы умалчиваете? Ваши отношения с самим собой и другими требуют большей честности и достоверности. Чтобы вернуть своей душе покой, просто необходимо быть смелым перед лицом опасности. Звезды предрекают, что осенью, ваши отношения приобретут совершенно новую форму.

Космический совет: отбросьте страхи и будьте честным, хотя бы с самим собой.

♊ Близнецы

Зачем путешествовать в одиночку, если можно делать это с любимым человеком. Спонтанность — ваше волшебное слово сегодня, Близнецы. Вселенная рекомендует найти в себе смелость поэкспериментировать с вещами, о которых вы раньше даже боялись подумать. Благословение в виде неожиданного изобилия может прийти к вам. Рассматривайте это как возможность начать жить без долгов перед самим собой с сегодняшнего дня.

Космический совет: сделав маленький шаг в сторону счастья, перед вами откроется дорога благословения.

♋ Рак

Раки, не ждите, когда ваш «сказочный принц» первым сделает ход. Если вам что-то нравится настолько, что вы хотели бы иметь это всю оставшуюся жизнь, то вы должны сообщить о своих намерениях. Это касается не только вещей, но и навыков и даже чувств. Кто знает? Возможно, Купидон больше не в настроении играть в игры. Но не делайте никаких нереальных обещаний. Если вы что-то начали, доведите это до конца.

Космический совет: действуйте, несмотря ни на что.