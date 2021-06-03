«Бешенная субмарина»: В США восхитились уникальной советской подлодкой

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Георгий Иванов
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Корабль был недосягаем для любого оружия, имевшегося у флотов стран НАТО.

«Бешенная субмарина»: В США восхитились уникальной советской подлодкой

Фото: Shipsnostalgia.com

Гонка вооружений между СССР и США дала невероятный толчок развитию области военно-технического производства. Порой разработки 70-х годов уже прошлого века не перестают поражать умы экспертов.

Американский военный аналитик Х. И. Саттон рассказал своим читателям о советских подводных лодках проекта «Лира», которые в Штатах прозвали «Альфа». Атомные субмарины прослужили в ВМФ СССР порядка 30 лет, а после в годы перестройки были сняты с эксплуатации из-за высокой стоимости техобслуживания.

Однако, по словам специалиста, это были настоящие шедевры советской военной промышленности. Небольшие лодки развивали колоссальную скорость, и не имели аналогов в быстроходности и маневренности.

«Это была самая быстрая подводная лодка в мире, просто бешенная субмарина. Что касается других параметров, то „Лира“ могла погружаться на недосягаемую для подлодок НАТО глубину. А благодаря системе пневматического пуска это была первая подводная лодка, которая находиться вне досягаемости оружия НАТО при использовании собственного вооружения, например — при запуске торпед. Она была неуязвима», — уточнил эксперт.

Американский военный аналитик также отметил сочетание небольшого размера судна с его сверхмощным на тот момент двигателем, который позволял кораблю уйти от любого преследования.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в США оценили самую бесшумную российскую подлодку проекта 677 «Лада».

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