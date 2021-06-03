«Потрясающе красивая девушка»: пасынок Глюкозы женился на американке

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова. — Прим. ред.) рассказала журналистам о радостном событии в семье — ее пасынок Александр недавно женился. Сын супруга артистки — бизнесмена Александра Чистякова — от прошлых отношений проживает в США, и избранницу выбрал себе заграничную и, по словам мачехи, невероятно привлекательную.

Как заявила певица, у ее мужа с отъездом старшего отпрыска настали непростые времена. Прежде его наследник всегда был рядом, в семье, но потом захотел уехать в Америку и остался там. Теперь Чистякова-старшего окружают одни женщины — жена, дочери и прочие родственницы.

«Я вообще не знаю, как наш папа нас всех выносит!.. Недавно (Александр Чистяков-младший) женился на американке, потрясающе красивой девушке по имени Кэссиди. Она будущий геолог, что сейчас является очень модной профессией. И после отъезда Саши в доме остались одни бабы — я, две дочери и к нам еще регулярно приезжают мама и сестра мужа. И когда мы куда-то все вместе выезжаем, то называем его „Наш шейх“» — шутит исполнительница.

Глюкоза замужем за Чистяковым почти 15 лет. Очередную годовщину пара отметит в середине июля. Как заметила знаменитость, для нее эти годы пролетели очень быстро и были счастливыми, хотя не обходилось и без крупных ссор. Порой, призналась Ионова, ей с супругом казалось, что они смертельно надоели друг другу, и пришла пора разводиться. Но долго в состоянии конфликта находиться влюбленные не могут.

После ссоры Наталья всегда очень переживает и может даже впасть в депрессию. То же происходит и с ее мужчиной. При этом они никогда не спят отдельно, даже если не разговаривают друг с другом.

«Ложимся друг к другу попами, но, тем не менее, задницы отлипнуть друг от друга не могут. Возможно, разница в возрасте тоже играет роль (Глюкоза младше мужа на 13 лет. — Прим. ред.), потому что, когда мы только начинали нашу супружескую жизнь, я была скорее ребенок — хулиганка, которая на все смотрела с открытым ртом и со всем соглашалась. А сейчас я чувствую некое партнерство, есть определенный опыт, на который я могу опереться», — рассказала Ионова изданию Tele.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Глюкоза мечтает о третьем ребенке. Однако сейчас, уверена она, время для этого неподходящее. Пока вместо малыша артистка решила завести очаровательного питомца, которому дала весьма необычное имя.