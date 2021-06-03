Неизвестные обокрали певицу Марию Максакову. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru звезда рассказала о нанесенном ущербе.

Артистка сообщила, что последнее время квартиру сдавали. В местном сейфе находилось 40 тысяч евро и еще 50 тысяч долларов. Все деньги воры забрали с собой. Но кроме того, они вынесли из апартаментов и ценные картины. Общая стоимость украденной живописи составляет 300 тысяч долларов.

В переводе на рубли сумма ущерба получается просто космической — 29,2 миллиона (по текущему курсу валют — Прим. ред.).

Мария добавила, что в последний раз похищенное имущество видела около трех лет назад. В силу разных обстоятельств она не могла постоянно следить за жильцами и состоянием квартиры, что и привело к ужасному инциденту.

Между тем, украденные деньги и картины — еще не все напасти, свалившиеся на Максакову. Оказалось, что за услуги ЖКХ в этих апартаментах очень давно никто не платил. На входной двери висит множество уведомлений о задолженности. Мария сообщила, что должна за «коммуналку» порядка 300 тысяч рублей.

По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства кражи устанавливаются. Кто может быть причастен к инциденту, сама Максакова даже не может предположить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Максакова судилась за элитную московскую квартиру с родными сыном и дочерью. Апартаменты площадью 260 квадратных метров стоят примерно 200 миллионов рублей.