Максакова оценила ущерб после кражи в московской квартире — эксклюзивные кадры
Оперная дива до сих пор не понимает, кто и как успел совершить преступление.
Фото, видео: Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС, 5-tv.ru
Неизвестные обокрали певицу Марию Максакову. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru звезда рассказала о нанесенном ущербе.
Артистка сообщила, что последнее время квартиру сдавали. В местном сейфе находилось 40 тысяч евро и еще 50 тысяч долларов. Все деньги воры забрали с собой. Но кроме того, они вынесли из апартаментов и ценные картины. Общая стоимость украденной живописи составляет 300 тысяч долларов.
В переводе на рубли сумма ущерба получается просто космической — 29,2 миллиона (по текущему курсу валют — Прим. ред.).
Мария добавила, что в последний раз похищенное имущество видела около трех лет назад. В силу разных обстоятельств она не могла постоянно следить за жильцами и состоянием квартиры, что и привело к ужасному инциденту.
Между тем, украденные деньги и картины — еще не все напасти, свалившиеся на Максакову. Оказалось, что за услуги ЖКХ в этих апартаментах очень давно никто не платил. На входной двери висит множество уведомлений о задолженности. Мария сообщила, что должна за «коммуналку» порядка 300 тысяч рублей.
По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства кражи устанавливаются. Кто может быть причастен к инциденту, сама Максакова даже не может предположить.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Максакова судилась за элитную московскую квартиру с родными сыном и дочерью. Апартаменты площадью 260 квадратных метров стоят примерно 200 миллионов рублей.
Читайте также
37%
-0.24 89.26
-0.43
Нашли ошибку?