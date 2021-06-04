Роковое пророчество: семь звезд, которые предсказали свою смерть

Многие из знаменитых личностей пытались предсказать свое будущее, в том числе собственную смерть. 5-tv.ru вспоминает звезд, которые, к несчастью, оказались правы в своем пророчестве.

Боб Марли

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Ямайский музыкант Боб Марли однажды признался своим друзьям в экстрасенсорных способностях. Певец описал подробности своей смерти и назвал точный возраст — 36 лет. В этом возрасте Боб Марли действительно скончался от рака кожи, который развился из-за ушиба ноги во время игры в футбол.

Джон Леннон

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Один из основателей культовой группы The Beatles Джон Леннон предсказал свою смерть в композиции «Одолженное время», в которой пел «Живи в одолженное время без мысли о завтрашнем дне». Британский певец был убит в возрасте 40 лет своим же фанатом, который после прочтения книги Сэллинджера «Над пропастью во ржи» решил застрелить музыканта.

Стив Ирвин

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Известный во всем мире «охотник на крокодилов» Стив Ирвин, вероятно, осознавал опасность своей профессии. Незадолго до выхода на пенсию австралийский натуралист предчувствовал приближающуюся смерть. Пророчество сбылось: во время последних съемок Ирвина прямо в сердце ужалил агрессивный скат.

Курт Кобейн

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Лидер рок-группы Nirvana Курт Кобейн знал о своей смерти задолго до популярности. 14-летний Кобейн как-то сообщил своему однокласснику, что в будущем обретет мировую известность, а затем покончит собой. Так и произошло.

Джеймс Дин

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Популярный американский актер Джеймс Дин погиб в страшной автомобильной катастрофе в 24-летнем возрасте. Свою раннюю смерть Джеймс предрек сам. Он как-то сказал, что скорее погибнет при обычное езде на трассе, нежели на скоростных гонках, которыми увлекался.

Джим Моррисон

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Однажды лидер группы The Doors Джим Моррисон заявил, что рано или поздно он войдет в «Клуб 27» — так в творческой среде называли влиятельных музыкантов, умерших в 27 лет. Первыми участниками печально известного клуба были Дженис Джоплин и Джими Хендрикс. Спустя время Моррисон действительно стал «третьим», скончавшись в 1971 году от сердечной недостаточности.

Майкл Джексон

globallookpress.com / ZUMA PRESS.com Harrison Funk

Король поп-музыки Майкл Джексон за неделю до своей кончины писал своему другу, что чувствует чье-то намерение убить его. О внезапной смерти Джексона поклонники узнали в 2009 году. Лечащий врач певца Конрад Мюррей сделал музыканту убийственную дозу пропофола, за что был осужден на четыре года.

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