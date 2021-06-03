Стала известна причина смерти актера и каскадера Андрея Погребинского

Актера и каскадера Андрея Погребинского, который был известен по сериалам «Ментозавры» и «Убойная сила», не стало 2 июня. Смерть артиста подтвердила его мать, но о причине смерти не сообщалось. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru друг актера и каскадера Александр Жуков рассказал, почему Погребинский ушел так рано — ему было 45 лет.

«Причина смерти — сердце. К сожалению, это происходит у многих спортсменов зачастую, поскольку сердце увеличивается от больших нагрузок, и потом, от менее подвижного образа жизни, не справляется», — рассказал Александр Жуков.

О дате и месте прощания с артистом Александр пока не знает. По его словам, никто из родственников еще не приходил в морг. Жуков уверен, что самый близкий человек артиста, его мать, сообщит информацию о церемонии. У Погребинского было много друзей и знакомых, которые захотят проститься с актером.

Близкий друг артиста, который хорошо его знал, отметил, что Погребинский отличался жизнерадостностью и целеустремленностью, был доброжелательным и добродушным. Мужчина всегда занимался спортом: вместе с Александром они ходили на тренировки. Еще одним увлечением артиста было кино: он часто следил за новостями и событиями, стремился вперед.

«Когда появлялась возможность, он очень хорошо готовился к этому, репетировал все свои роли, делился новыми проектами», — вспоминает друг.

Об уходе Андрея Погребинского скорбят коллеги по кино. Ранее звезда фильма «Духless» и сериала «Сладкая жизнь» Никита Панфилов рассказал 5-tv.ru, каким Погребинский был при жизни и чем запомнился окружающим.