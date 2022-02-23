Организм скажет спасибо: ТОП-5 самых полезных напитков

Чтобы сохранить молодость и красоту, необязательно регулярно ложиться под нож хирурга. Достаточно лишь правильно выбирать продукты, которыми питаешься. Так, например, если исключить из рациона фастфуд, заметно улучшится качество кожи. А если перестать пить сладкие газировки, можно избежать проблем с зубами.

Правильное питание действительно имеет значение, когда речь идет о здоровье человека в целом. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова рассказала, какие напитки помогут сохранить прекрасную форму, поддержать бодрость духа и даже устранить проблемы с работой внутренних органов.

Зеленый чай

О пользе зеленого чая ходят легенды. И это не спроста, отмечает эксперт. Концентрация в напитке полезных веществ и витаминов столь велика, что подходит он практически всем.

Здесь есть витамины групп A, B, и C, фтор, кальций, цинк, медь, железо, магний, 20 видов аминокислот, включая гамма-аминомасляную, которая стимулирует работу мозга и глютаминовую — она необходима для восстановления нервной системы. В зеленом чае также содержится кофеин, но концентрация его столь незначительна, что человек одновременно ощущает себя бодрым, но не испытывает из-за этого проблем.

Регулярное употребление зеленого чая при правильном питании и адекватных физических нагрузках способствует снижению веса. В одной чашке напитка всего 2,4 килокалории.

«С древних времен зеленый чай называли эликсиром молодости! Но не стоит забывать, что здесь очень важен процесс приготовления зеленого чая. Ведь неправильно выбранная температура и время заваривания могут полностью лишить данный напиток полезных свойств», — отметила Татьяна Филиппова.

Матча

Чай матча также благотворительно влияет на процессы в организме, подчеркнула медик. По сути, это тот же зеленый чай, однако его делают из листьев, которые «дозревают» в тени. В отличие от обычных они вбирают в себя максимальное количество аминокислот и к моменту сбора становятся настоящим кладезем катехина и теанина. Эти вещества, в частности, препятствуют проникновению вирусов и бактерий в организм, способствуют укреплению иммунитета.

«Данный напиток содержит огромное количество витаминов, микроэлементов, полезных веществ, но кроме всего этого он содержит достаточно большое количество кофеина. А значит его употребление должно быть умеренным», — пояснила диетолог.

Травяные чаи

Травяной чай или так называемые сборы достаточно популярны в России. Их широко применяют для профилактики и лечения недугов. Уникальные свойства напитков, собранных из разных компонентов, способствуют выведению токсинов и шлаков из организма. Некоторые прекрасно бодрят, другие дарят хорошее настроение.

Витамины C, B, медь, железо, марганец и другие полезные микро- и макроэлементы также содержатся в сборах. Однако прежде чем готовить себе целебный напиток из трав, стоит убедиться, что он не вызовет нежелательных побочных эффектов. Так, например, чай из душицы строго-настрого запрещен беременным женщинам, а также людям с сердечными расстройствами, язвой желудка и тем, у кого проблемы с потенцией.

Какао

Какао — один из самых популярных напитков. Однако зачастую те формы, в которых он продается в рознице, не несут особой пользы. Если купить быстрорастворимый напиток, в котором содержится колоссальное количество сахара, организм вряд ли скажет за это «спасибо».

«Какао должно быть приготовлено именно из какао-бобов», — подчеркнула медик.

В натуральном продукте содержится около 300 разнообразных полезных веществ. Это и бета-каротин, и калий, магний и цинк, фосфор и ряд антиоксидантов. Правильно приготовленный напиток способствует нормализации давления, вследствие чего снижается риск развития инфарктов, инсультов. Кроме того, научно доказано, что люди, привыкшие к какао, реже болеют сахарным диабетом и становятся жертвами онкологии.

Комбуча

Комбуча — натуральный ферментированный напиток. Заумное словно может кого-то напугать, однако по факту ничего экзотического в этом нет: этот «эликсир молодости и красоты» готовят из чайного гриба, о котором знали еще наши прабабушки.

Благодаря массе полезных макро- и микроэлементов комбуча способствует укреплению иммунитета, повышению тонуса и поддержанию здоровой микрофлоры кишечника.

«В нем содержится большое количество витаминов и других полезных веществ, но его употребление должно быть строго ограничено, потому что эти вещества оказывают достаточно сильное действие на процессы в нашем организме», — заключила Татьяна Филиппова.

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