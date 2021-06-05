Затмение, столкновение и 33 несчастья: китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 июня

5-tv.ru продолжает публикацию прогнозов Tanya Bendz по китайской системе предсказаний судьбы бацзы. Чтобы правильно прочесть бацзы-прогноз, надо знать, кем вы являетесь согласно этой китайской системе. Причем не только по году рождения, но и по дню, месяцу и даже часу. Чтобы это выяснить, зайдите в любой онлайн-калькулятор бацзы и введите дату своего рождения. Увидите четыре столбика с иероглифами — это и есть ваша карта бацзы.

Неделя предстоит довольно бурная и яркая по эмоциям. Ситуация такова, что энергии будут активно сталкиваться и противостоять друг другу. Добавьте сюда еще солнечное затмение 10 июня и станет ясно — скучно не будет. Но отсутствие скуки влечет за собой и повышенный риск: неправильных решений, поспешных действий, эмоциональных перегрузок. Стоит об этом помнить.

Понедельник, 7 июня. День Янского Огня и Собаки

Говорят, понедельник — день тяжелый, но 7 июня может стать самым приятным и легким днем за всю предстояющую неделю. Так что, если вам необходимо сделать важные дела (подписать контракт, купить что-то дорогое, сделать медицинскую операцию и прочее), то планируйте их именно на этот понедельник.

Однако не стоит затевать ремонт или переезд. Те, кому полезна энергия Огня, почувствуют прилив сил и смогут сдвинуть с места застрявшие дела. Тем же, кому Огонь не полезен, в понедельник нужно умышленно охладиться. Подойдут бассейн, море или поездка на северный полюс.

День не будет гладким для людей с Драконом в карте. Вас будет эмоционально штормить.

Вторник, 8 июня. День Иньского Огня и Свиньи

День по энергиям похуже понедельника, но получше остальных. Хотя ограничений тут уже много. Хорошо планировать планы, устраивать свидания, отдыхать и разводиться. Остальные дела пойдут так себе. Так что можете аккуратно доделывать старые дела и строить планы — уже на следующие неделю.

День особенно не благоприятен для людей знака Змея. У вас вероятны срывы планов и недопонимание.

Среда, 9 июня. День Янской Земли и Крысы

Ух, денек! Крыса дня сталкивается с Лошадью месяца. Да еще и звезду несчастья привлекает. Когда такое происходит — это как извержение подводного вулкана. От него лучше держаться подальше и предаться в этот день тихому безделью.

В день разрушения никаких важных дел рекомендуют не назначать (все равно все пойдет не по плану), горячительных напитков не употреблять, на водных мотоциклах и воздушных шарах не кататься. Максимум — можно собирать долги. И то если сильно хочется.

Особенно это касается Лошадей и Крыс — ради бога, не лезьте сегодня, да и всю предстоящую неделю, в экстремальные развлечения, может сильно ударить по здоровью.

Четверг, 10 июня. День Инь Земли и Быка

Холодный по энергиям день, несмотря на горячую Лошадь месяца. Три знака холодной земли еще и солнечное затмение создают картинку всеобщей заторможенности в делах. Обычно для таких дней рекомендация одна — валяться. Принять благодушный вид, надеть любимый халат, возлечь на диван. Попивать чай, грызть баранки и читать хорошую литературу. Обнять кота (мужа, жену, подругу, бойфренда) и не перечить течению энергий. Сегодня они про размышления о судьбах бытия.

К этим рекомендациям нужно прислушаться всем-всем, особенно Козам (они Быков прям ненавидят) и Лошадям — те с Быками упрямством обычно меряются.

Пятница 11 июня. Ян Земля и Тигр

Ну, затмение пережили и слава богу, жизнь начинает налаживаться. День хорош для того, чтобы что-то изменить. В эту пятницу можно будет с кем-нибудь или с чем-нибудь порвать, решиться на поступок, принять судьбоносное решение. Но вот только воплощать все это важное стоит позже.

Хорошо будет также ходить по врачам (если давно планировали), ложиться на всякие операции или делать косметические процедуры.

День не будет очень гладким для людей-Обезьян.

Суббота, 12 июня. Инь Земля и Кролик

День хорош для сбора урожая — дивидендов, долгов, наград, признания, аплодисментов. Благоприятно ходить на свидания, знакомиться с родителями жениха/невесты и устраивать всякие презентации. Но, не стоит заморачиваться чем-то очень важным и серьезным.

Кролик не очень жалует Лошадь месяца (ему рядом с ней очень жарко), и он терпеть не может острый нож Петуха. Поэтому Петухи и Лошади, вам в этот день нужно быть максимально спокойными и сосредоточенными.

Воскресенье, 13 июня. Ян Вода и Дракон

День встреч и отдыха. Прям захочется выйти в свет и натусоваться всласть. Вода даст нам энергию красноречия, Дракон — хозяйственность и основательность Земли.

День не очень хорош для Собак. Вам может показаться, что разговоры слишком поверхностны, а люди невнимательны. На самом деле все не так плохо — завтра энергии изменятся и мир снова вернет на место свои краски.

Ранее 5-tv.ru писал, что ждет каждый из знаков китайского гороскопа в июне 2021 года.