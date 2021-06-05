Хлеб, крупы и многие другие продукты с содержанием глютена играют большую роль в рационе россиян. Многие даже не догадываются, что их проблемы со здоровьем могут быть связаны с употреблением данной пищи.

Какие симптомы говорят о наличии целиакии и как определить у себя непереносимость глютена, рассказала в беседе с 5-tv.ru диетолог-психолог Евгения Рахманова.

Она пояснила, что глютен встречается в еде намного чаще, чем принято считать.

«Пшеничная мука и ее компоненты часто используются как связующий элемент и стабилизатор в колбасах и сосисках, консервах, молочных продуктах, соусах и даже в растворимом кофе, — предупредила Рахманова. — В силу широкого использования, людям страдающим непереносимостью глютена нужно быть предельно внимательными. И вовремя диагностировать у себя аллергию на этот компонент».

Какие симптомы бывают при непереносимости глютена?

Целиакия проявляется по-разному — это могут быть кожные высыпания, изжога, гастрит, головные боли, слабость и неприятные ощущения в суставах и мышцах, синдром раздраженного кишечника, проблемы с дыханием.

Реакция на употребление глютенсодержащих продуктов тоже может проявляться не сразу.

«Аллергия может быть немедленного типа, когда реакция появляется в первые минуты после употребления продукта, и замедленного типа, когда вы можете заметить симптомы в течение нескольких дней», — разъяснила диетолог.

Важно отслеживать свое состояние. При появлении отеков губ, языка, покраснений вокруг рта, обострения крапивницы или дерматита нужно проанализировать, что употреблялось в пищу, когда, как скоро наступила реакция.

«При вдыхании аллергенов, например при контакте с мукой, могут появляться признаки астмы в виде сухого кашля. Бывает, что после каждого употребления глютенсодержащего продукта возникает тошнота, вздутие и резкая боль в животе», — добавила эксперт.

Как определить непереносимость глютена?

Даже полный перечень симптомов может говорить не о целиакии, а о других заболеваниях. Поэтому нельзя просто поставить себе диагноз — требуется консультация с аллергологом и экспресс-тестирование.

Помимо этого, есть отдельный анализ крови на антитела к группам белков, вызывающих целиакию. А окончательно определить непереносимость глютена позволяет биопсия слизистой тонкого кишечника.

«Сдавать анализ актуально до того, как человек начал питаться, исключая продукты с глютеном, иначе анализы могут дать неверный результат. Придется специально вновь включать глютенсодержащие продукты в меню, а анализы проводить повторно», — подытожила Евгения Рахманова.

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