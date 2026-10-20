Киноинженер Иосиф Барский умер в день своего 88-летия

|
Дарья Белова
Дарья Белова 41 0

Он более 60 лет работал в киноиндустрии и помогал организовывать съемки известных российских фильмов.

Умер киноинженер Иосиф Барский

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Елисей Гуров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Киноинженер и заслуженный работник культуры России Иосиф Барский скончался 18 октября, в день своего 88-летия. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

«Коллеги-кинематографисты навсегда запомнят его как блестящего профессионала и знатока своего дела, безупречного организатора кинопроизводства, принципиального, глубоко порядочного человека», — говорится в сообщении.

Прощание с Барским пройдет 22 октября в 13:00 в Москве.

Барский родился 18 октября 1938 года. Он окончил Московский институт химического машиностроения и с 1961 года работал в киноиндустрии. За это время он прошел путь от инженера до руководителя крупных организаций, связанных с производством фильмов.

В разные годы Барский работал в Научно-исследовательском кинофотоинституте, на заводе «Москинап» и в Центральной студии документальных фильмов. Позже он возглавил компанию, которая помогала съемочным группам с техническим оборудованием и организацией съемок.

С 1990 по 2007 год компания участвовала в создании более 200 художественных фильмов. Среди них — «Утомленные солнцем», «Брат-2», «Зимняя вишня-2», «Копейка» и «Кукушка». Кроме того, специалисты работали над созданием более двух тысяч музыкальных клипов, рекламных роликов и других проектов.

С 1998 по 2017 год Барский возглавлял Гильдию кинотехников Союза кинематографистов России. Он также занимался развитием технической стороны кинопроизводства, писал статьи о кинотехнологиях и организовывал профессиональные конференции.

За свои заслуги Барский получил орден Почета.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти профессора МГУ и Московской духовной академии Валерия Саврея. Ему было 70 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
82.85
-0.77 93.23
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:30
Младенцы умерли в клинике Волгограда
19:27
Скончалась народная артистка СССР Кайыргуль Сартбаева
19:23
В Москве приготовили рекордную «Филадельфию» длиной более 15 метров
19:17
Фрукты из Таиланда с сюрпризом: петербурженка оказалась в больнице после отпуска
19:13
Лавров: Запад уже никогда не будет главным игроком, «заказывающим музыку»
19:10
Вздутие вместо сладкого: чем опасны продукты с пометкой «без сахара»

Сейчас читают

Медведь задрал охотника в Архангельской области
Выбирайте хорошие приметы: чем опасно искать плохие знаки
Пиар-акция или прорыв: зачем Маск показал прыгающий электрокар Tesla
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео