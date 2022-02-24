Пять простых советов, которые помогут избавиться от муравьев

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Карина Исхакова
Карина Исхакова Карина Исхакова Журналист 7 958

Как выгнать разносчиков тли со своего садового участка при помощи масла, банановых шкурок и сахара?

Пять простых советов, которые помогут избавиться от муравьев

Фото: www.globallookpress.com / Hans Lang

В разгар дачного сезона многих садоводов волнует вопрос: как избавиться от муравьев раз и навсегда. Насекомые разносят прожорливую тлю и тем самым уничтожают плодоносные растения. Пять простых советов: как выгнать вредителей со своего огорода, опубликовали utro.ru.

Подсолнечное масло есть на кухне каждой хозяйки. А вот то, что с его помощью можно избавиться от муравьев, точно знают не все. Достаточно пропитать кусок хлопчатобумажной ткани жирным слоем и обмотать ею стволы плодоносных деревьев. Использовать можно и рапсовое, и оливковое, и кунжутное масло, главное - оно должно быть нерафинированным.

Для еще одного средство, которое поможет избавиться от муравьев, понадобится кожура от банана. Две чайные ложки борной кислоты нужно смешать с одним литром теплой воды и тщательно перемешать. В получившийся раствор нужно поместить шкурки и оставить их на сутки. После банановую кожуру нужно разложить у себя в огороде.

Для третьего лайфхака понадобится сахар. Необходимо добавить в два литра воды по одной чайной ложке борной кислоты и сахара. Емкость с жидкостью можно поставить в теплицу, на грядки и под деревья, на которых обитают прожорливые насекомые. 

Также для избавления от муравьев подойдет нашатырный спирт. В стеклянной банке нужно смешать поллитра воды и две столовые ложки нашатыря. Раствором можно поливать растения, содержащийся в нашатыре азот жизненно необходимым плодовым растениям, а вот на муравьев он влияет крайне негативно.

Если вы нашли на своем участке очаг всех бед — муравейник, просто посыпьте его пищевой содой. Гидрокарбонат натрия можно использовать, как в чистом виде, так и в сочетании с сахаром.

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