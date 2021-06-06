У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь. Они уже дали девочке имя

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Игорь Рязов
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Герцогиня Сассекская родила еще 4 июня.

У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь. Они уже дали девочке имя

Фото: ТАСС / Dominic Lipinski

У британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл родилась дочка. Оказалось, что герцогиня Сассекская родила еще 4 июня. В заявлении, распространенном представителем семьи, говорится, что малышку назвали Лилибет-Диана.

«С большой радостью принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, приветствуют в мире свою дочь Лилибет „Лили“ Диану Маунтбеттен-Виндзор. Лили родилась в пятницу, 4 июня, в 11:40 утра под надежной опекой врачей и персонала больницы Санта-Барбара Коттедж в Санта-Барбаре, Калифорния», — сказано в заявлении.

Вес девочки составил семь фунтов 11 унций — чуть меньше 3,5 килограмма. И мать, и ребенок здоровы. Сейчас они находятся дома.

«Лили названа в честь ее прабабушки — ее Величества Королевы, семейное прозвище которой — Лилибет. Ее второе имя, Диана, было выбрано в честь ее любимой покойной бабушки, принцессы Уэльской», — объяснил представитель семьи герцогов Сассекских.

Сами принц Гарри и Меган Маркл поблагодарили всех за теплые пожелания и молитвы.

«4 июня мы были счастливы из-за появления на свет нашей дочери Лили. Она оказалась настолько важна, что мы даже не могли себе такого представить. Мы благодарны за любовь и молитвы, которые чувствовали со всего мира. Спасибо за вашу неизменную доброту и поддержку в это особенное время для нашей семьи», — написали герцоги Сассекские.

Это второй ребенок принца Гарри и Меган Маркл. Пока они находятся в отпуске по уходу за дочерью, маленький Арчи продолжит выполнять важную работу и публиковать тексты на сайте семьи, в шутку говорится в заявлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл могут вернуться в Великобританию из-за королевы.

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