Дочь футболиста Малафеева выносит из дома вещи погибшей в аварии матери

Дочь футболиста Вячеслава Малафеева вынесла из дома вещи покойной матери. Ксения сдала в комиссионный магазин кошелек и сумку, которые достались ей от погибшей в автомобильной аварии родительницы, сообщает Starhit.ru. Вместе с вещами первой жены вратаря «Зенита» девушка вынесла вещи и своего младшего брата, из-за чего молодой человек перестал с ней общаться.

Узнав о поступке дочери, Вячеслав Малафеев поехал выкупать вещи из ломбарда. Футболист признался, что из комиссионного магазина он забрал все, кроме того, что девушка унаследовала от погибшей матери.

«Если Ксюша не ценит то, что принадлежало ее маме, то это хорошо показывает ее отношение», — рассказал спортсмен в эфире Первого канала.

Сейчас девушка находится в реабилитационном центре. Отец считает, что Ксения психически больна. В рехабе наследница футболиста проходит лечение от наркозависимости.

«Я буду всегда ей помогать, это же моя дочь. Она больна. Она психически больна. И я не могу злиться на человека, который болен», — рассказал спортсмен.

Вячеслав Малафеев с супругой Мариной и дочерью Ксенией 2009 г. РИА Новости / 2009

Недавно общественность потрясла новость, о том, что дочь Малафеева задержали с запрещенными веществами, девушке предъявили обвинение о сбыте наркотиков. Отец проблемного ребенка считает, что задержание дочери было заранее запланировано: после происшествия у спортсмена вымогали деньги. Но принципиальный Малафеев решил, что его дочь должна научиться нести ответственность за свои действия.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Анна Семак рассказала о том, какой она запомнила погибшую жену Малафеева.