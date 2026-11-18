Путин и Си Цзиньпин начали переговоры на саммите АТЭС в Шэньчжэне
Главной темой встречи лидеров России и Китая станут перспективы развития двустороннего экономического сотрудничества.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в китайском городе Шэньчжэнь в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Стороны планируют обсудить дальнейшее развитие взаимодействия между двумя странами в экономической сфере.
В начале встречи лидер Поднебесной поприветствовал президента РФ теплыми словами и назвал дорогим другом.
«Уважаемый президент Путин, мой дорогой друг! Приветствую вас в Шэньчжэне в связи с вашим участием в неформальной встрече лидеров экономики АТЭС», — сказал Си Цзиньпин.
Он также подчеркнул, что в текущем году это уже третья встреча глав двух государств. А всего председатель КНР встречался с Путиным 50 раз. Также китайский лидер отметил, что в 2026 году исполняется 30 лет с момента установления китайско-российских отношений партнерства и стратегического взаимодействия, а также 25 лет со дня соответствующего договора.
Владимир Путин прилетел на саммит утром этого же дня. Его торжественно встретили красной дорожкой у трапа, почетным караулом, военным оркестром и целой армией студентов с цветами и флажками.
Саммит АТЭС стартовал 18 ноября в китайском Шэньчжэне. Главным событием саммита станет трехсторонняя встреча лидеров РФ, Китая и США, которая запланирована на 19 ноября.
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