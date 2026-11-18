Российские артиллеристы нанесли удары по позициям противника в Харьковской области, используя координаты, полученные от разведывательных беспилотников.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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«Гиацинты» уничтожили точки управления дронами ВСУ
Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Север» уничтожили пункты управления беспилотниками, военную технику и личный состав Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Во время воздушной разведки операторы беспилотников обнаружили активность противника в одном из мест запуска дронов. Координаты передали на командный пункт, а затем артиллеристам 6-й гвардейской общевойсковой армии.
Старший радиотелефонист с позывным «Мидан» объяснил, что взаимодействие с разведывательными подразделениями позволяет быстро получать сведения о передвижениях противника.
«Есть единые центры и наше командование, которое видит абсолютно любые передвижения врага, и нам оттуда приходят целеуказания по подавлению либо уничтожению целей», — рассказал военнослужащий.
Получив координаты, артиллеристы навели 152-миллиметровые орудия на выявленные объекты и открыли огонь. Корректировать удары помогали операторы беспилотников, отслеживавшие обстановку в режиме реального времени.
Наводчик орудия с позывным «Молодой» рассказал, что после обучения и приобретения необходимых навыков подготовка к стрельбе стала занимать у него значительно меньше времени.
«Для того чтобы сделать выстрел, мне хватает более полуминуты, чтобы навестись и, соответственно, сделать выстрел», — пояснил он.
Расчеты «Гиацинтов» выполняют боевые задачи круглосуточно. По словам заместителя командира взвода — командира орудия с позывным «Пионер», слаженность экипажа позволяет быстро готовить пушку к работе и менять огневые позиции.
«Данный расчет состоит для идеальной работы из пяти человек, как, допустим, у меня. С данным расчетом мы работаем достаточно очень давно, поразили уже очень много целей. Расчет у меня дружный. Каждый знает выполнение своих задач», — поделился военнослужащий.
Артиллерия группировки «Север» также поддерживает продвижение штурмовых подразделений и препятствует переброске резервов ВСУ. Российские военные продолжают расширять полосу безопасности вдоль границы в Сумской и Харьковской областях.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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