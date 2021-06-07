Бывшая солистка Мариинского театра Римма Волкова разбилась в ДТП под Петербургом

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Василий Заика
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Страшная авария произошла вечером 6 июня в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Бывшая солистка Мариинского театра Римма Волкова разбилась в ДТП под Петербургом

Фото: Rimkor.edu.ru / Виктор Котов

Бывшая солистка Мариинского театра, народная артистка РФ Римма Волкова разбилась в ДТП. Как сообщили в музыкальной школе имени Римского-Корсакова, авария с участием преподавателя вокального отдела произошла вечером 6 июня в Ломоносовском районе Ленинградской области.

«Человек большой души и теплого сердца, Римма Степановна пришла в школу после четвертьвековой работы в Мариинском театре. Она любила учеников, была искренне предана своему делу — всегда имела большой класс, много лет заведовала вокальным отделом, воспитала множество замечательных выпускников. Трагический инцидент прервал ее жизнь на взлете — она была полна сил, энергии и творческих планов», — говорится в сообщении.

Римма Волкова родилась 9 августа 1940 года в Ашхабаде. Была ведущей солисткой Кировского театра с 1967 по 1993 годы, исполняла лирико-колоратурные партии в операх Глинки, Римского-Корсакова, Прокофьева, Моцарта, Россини, Доницетти, Верди, Бизе и других композиторов.

В 1990-е годы Римма Волкова выступала с камерными программами. Преподавала сольное пение в Музыкальной школе имени Римского-Корсакова в Петербурге с 2000 года, с 2010 по 2017 годы заведовала вокальным отделом.

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