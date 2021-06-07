В Госдуме нашли способ заставить сотрудников ГИБДД перестать брать взятки

Сотрудники ГИБДД перестанут брать взятки, если у них будут мобильные алкотестеры и видеосредства с фискальной памятью, которые позволяют сравнивать количество проведенных измерений и составленных протоколов. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, создатель общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

«Все спецсредства фиксации правонарушений должны быть фискальными. То есть, они должны фиксировать и учитывать количество таких съемок, потому что иногда полицейские фиксируют нарушение ПДД с помощью мобильных средств, догоняют нарушителя, останавливают, показывают ему видео и на месте решают вопрос. Берут деньги, стирают эту запись, и все мирно расходятся», — цитирует Лысакова URA.RU.

Депутат призвал использовать опыт Белоруссии, где автоинспекторы уже давно используют подобные спецсредства. У российских сотрудников ГИБДД, по его словам, тоже есть подобные приборы, но их недостаточно. Нужно, чтобы абсолютно все алкотестеры, используемые инспекторами, имели фискальную память, подчеркивает Лысаков.

Он добавил, что удалить записи из памяти таких аппаратов нельзя, что, соответственно, не дает возможности для коррупционных схем.

«Даже если бы человек и хотел продать эту запись, он не может. Она уже осталась в памяти, ее оттуда не выкрадешь. И когда руководство проверяет — а оно может это делать либо по жалобе, либо выборочно — если на такой факт наткнется, то это тюрьма», — резюмирует депутат.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в России разрабатывают новые правила скрытого надзора за соблюдением ПДД. Так, дорожным инспекторам хотят запретить прятаться от водителей в кустах, но могут разрешить не носить форму.

Также МВД огласило новые условия, при которых сотрудники ГИБДД смогут изымать и использовать личные транспортные средства граждан в служебных целях.