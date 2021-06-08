Экс-муж Марии Максаковой чуть не набросился на Соседова с кулаками и начал ему угрожать

Бывший муж оперной певицы Марии Максаковой Далхат Халаев, с которым у нее был фиктивный брак, едва не устроил драку с музыкальным критиком Сергеем Соседовым прямо в эфире шоу на канале «Россия 1».

Мужчине не понравились слова оппонента, который заявил, что сомневается в пропаже крупной суммы из семикомнатной квартиры артистки, а также краже ее картин.

«У меня складывается ощущение, что все это бредовый, возмутительный, запутанный детективный фарс. Мы никогда не разберемся в этой юридической казуистике. Семикомнатная квартира, какие-то картины дорогие… Откуда эти 500 тысяч долларов?! В каких спектаклях она играет? Маша красиво говорит, никогда не поверю, что у нее было какое-то помешательство. Это абсолютно циничная, расчетливая, хитроумная стерва», — посетовал Соседов.

www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Халаев начал прямо угрожать критику и предложил встретиться после эфира.

«Я тебе потом расскажу, откуда она деньги берет, если ты не убежишь. Я тебе расскажу то, что тебе интересно. Как угодно слова можно расценивать. Я тебе нахамлю по-другому. Я хочу, чтобы он рот закрыл свой!» — воскликнул Халаев.

Соседову ничего не оставалось, как замолчать, ведь еще немного, и дело дошло бы до потасовки.

Как писал 5-tv.ru ранее, Мария Максакова заявила о краже дорогих картин и денег из ее квартиры на Краснопресненской набережной в Москве. Деньги якобы хранились в сейфе с валютой, который кому-то удалось вскрыть. Общий ущерб оценивается примерно в полмиллиона долларов.