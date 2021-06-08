Счастливая и влюбленная актриса Анастасия Макеева не перестает рассказывать подписчикам о том, какой хороший ее новоиспеченный супруг Роман Мальков. Новый пост в Instagram звезда посвятила трудовым заслугам своего избранника. Макеева отметила, что не расстается с мужем ни на секунду не потому, что он бездельник, а потому, что у него удобный удаленный график работы.

«У многих складывается впечатление, что Роман Мальков только и ходит за мной, и все. Но люди активно работающие понимают, что если человек работал всю жизнь, и азартен в своей профессии, то он не может в раз стать бездельником. Его мозг и амбиции требуют интеллигентной активности. Так что, господа, мой муж не рабочий со стройки, а узкой направленности специалист, кстати, внесенный в реестр проектировщиков РФ», — написала знаменитость.

По словам Анастасии, Роман спроектировал множество заводов, овощехранилищ, коровников и складов. Объекты, возведенные Мальковым, есть по всей России, заверила фолловеров актриса.

«А то, что мой муж носит мои сумки, так это он просто джентльмен, и это наша женская проблема, что мы с вами, женщины, отвыкли, что это норма, что мужчина может заботиться о женщине. Люблю тебя и горжусь тобой, мой настоящий мужчина и законный муж», — подытожила Макеева.

Instagram @makeevan

Напомним, что Роман Мальков и Анастасия Макеева стали встречаться, когда он еще был женат. Вместе с бывшей женой Светланой мужчина воспитывал четверых детей, работал строителем и жил в Словении. После отъезда в Россию он начал отношения с известной актрисой.

Светлана Малькова, которая работает художником, осталась в Любляне с тремя детьми. Ранее она заявляла, что добилась выплаты алиментов через суд. Бизнесмен будет платить троим младшим детям по 25 тысяч рублей на каждого.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая жена избранника Макеевой ответила на очередные усмешки актрисы.