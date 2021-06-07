Новый скандал? Бывшая жена избранника Макеевой ответила на усмешки актрисы

Актриса Анастасия Макеева вышла замуж за своего возлюбленного Романа Малькова. Но то, что стало радостным событием для Макеевой, принесло немало проблем бывшей жене ее избранника — Светлане. Российская актриса уже обвиняла женщину в том, что во времена замужества с Романом, она совсем за ним не ухаживала.

По всей видимости, Макееву так зацепила эта тема, что она в очередной раз напомнила подписчикам, как страдал бедный Роман, когда был женат на Светлане.

«И брак по беременности. И рождение детей из-за любви к детям Романа, и эгоистический, потребительский брак. Я худею, я лечу зубы, я о себе забочусь, а муж обслуга для меня, детей и моих родителей», — написала Макеева.

Светлана отреагировала на это заявление и даже разместила его на своей странице в Instagram. Ее, судя по смайлам, слова Макеевой только смешат.

«О, и до бега очередь дошла, „я худею“. Вид из окна был, место жительства мне определяли, школу рисования обсуждали. Пусть сутки повисит, у меня у одной только ощущение, что Анастасия поженилась на мне?» — написала Светлана.

Instagram @svetamalkova

Роман Мальков и Анастасия Макеева закрутили роман, когда он еще был женат. Вместе с экс-супругой Светланой мужчина воспитывал четверых детей, работал строителем и проживал в Словении. После отъезда в Россию он начал отношения со знаменитой актрисой.

Светлана Малькова, которая работает художником, осталась жить в Любляне с тремя детьми. Ранее она заявляла, что добилась выплаты алиментов через суд. Бизнесмен будет платить троим младшим детям по 25 тысяч рублей на каждого, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Старший сын Малькова — Андрей — сейчас проживает с отцом по собственному желанию. Светлана рассказала подписчикам, что у парня все хорошо и он находится «в надежных руках».

Ранее 5-tv.ru писал, что Макеева рассказала, почему скромно отпраздновала девичник.