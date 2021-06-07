Новый скандал? Бывшая жена избранника Макеевой ответила на усмешки актрисы

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Анна Васильева
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Актриса ранее заявила, что многодетная Светлана Малькова не заботилась о ее любимом Романе.

Фото, видео: Instagram @svetamalkova

Актриса Анастасия Макеева вышла замуж за своего возлюбленного Романа Малькова. Но то, что стало радостным событием для Макеевой, принесло немало проблем бывшей жене ее избранника — Светлане. Российская актриса уже обвиняла женщину в том, что во времена замужества с Романом, она совсем за ним не ухаживала.

По всей видимости, Макееву так зацепила эта тема, что она в очередной раз напомнила подписчикам, как страдал бедный Роман, когда был женат на Светлане.

«И брак по беременности. И рождение детей из-за любви к детям Романа, и эгоистический, потребительский брак. Я худею, я лечу зубы, я о себе забочусь, а муж обслуга для меня, детей и моих родителей», — написала Макеева.

Светлана отреагировала на это заявление и даже разместила его на своей странице в Instagram. Ее, судя по смайлам, слова Макеевой только смешат.

«О, и до бега очередь дошла, „я худею“. Вид из окна был, место жительства мне определяли, школу рисования обсуждали. Пусть сутки повисит, у меня у одной только ощущение, что Анастасия поженилась на мне?» — написала Светлана.

Instagram @svetamalkova

Роман Мальков и Анастасия Макеева закрутили роман, когда он еще был женат. Вместе с экс-супругой Светланой мужчина воспитывал четверых детей, работал строителем и проживал в Словении. После отъезда в Россию он начал отношения со знаменитой актрисой.

Светлана Малькова, которая работает художником, осталась жить в Любляне с тремя детьми. Ранее она заявляла, что добилась выплаты алиментов через суд. Бизнесмен будет платить троим младшим детям по 25 тысяч рублей на каждого, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Старший сын Малькова — Андрей — сейчас проживает с отцом по собственному желанию. Светлана рассказала подписчикам, что у парня все хорошо и он находится «в надежных руках».

Ранее 5-tv.ru писал, что Макеева рассказала, почему скромно отпраздновала девичник.

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