Как по Солнцу определить дату смерти человека

Ученые давно спорят на тему метеозависимости людей. И вот, одному из них, Александру Букалову из Киева, удалось доказать, что активность Солнца в месяц рождения человека напрямую влияет на продолжительность его жизни. Благодаря этому знанию можно даже рассчитать дату смерти. Достаточно лишь обратиться к статистике.

Теория Букалова предельно проста. По его мнению, каждые 11 лет у звезды начинается новый цикл. Она то угасает, то, напротив, производит массу энергии. В результате мы имеем дело с масштабными вспышками на Солнце и выбросами корональной массы.

Всем понятно, что, если звезда «затухнет» или начнет выдавать колоссальное количество энергии, все живое на Земле станет вымирать. Что-то похожее происходит и с людьми во время пика солнечной активности или, напротив, периода его длительного спокойствия.

«Если человек родился на пике солнечных вспышек, то умирает он, когда на звезде затишье, и наоборот! Эта закономерность сработала в 67% случаев. Зародыш как бы „подстраивается“ под те условия, в которых ему довелось развиваться и потом ему комфортнее жить в той обстановке, которую он „запомнил“ до рождения. Когда „погода“ непривычная, организм напрягается — риск заболеть и даже умереть выше», — цитируют Букалова известные издания.

Можно рассчитать дату смерти?

Кто-то считает, что заявления киевского ученого достаточно смелые, другие же просто наблюдают за развитием прогресса. А вот ведущий астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова поддерживает Александра Букалова, отмечая, что ее наблюдения сходятся с результатами исследования эксперта.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru Проскурякова призналась, что почти четверть века работала патологоанатомом. На ее руках — тысячи свидетельств о смерти с проставленными датами рождения людей. Проанализировав цифры, специалист пришла к выводу, что около 80% усопших скончались в период, близкий ко дню рождения, или даже в саму знаменательную дату.

«Женщины чаще умирают за две недели до своего дня рождения, а мужчины — спустя две недели. Остальные 15% умирают в противоположном месяце от месяца своего рождения. Так, если, например, день рождения в июне, то умирают в декабре», — подчеркнула Светлана Проскурякова.

Астролог также добавила, что люди максимально уязвимы за три месяца до, три месяца после своего дня рождения и ровно за полгода до праздника. Это, по ее мнению, обусловлено серьезным изменением активности Солнца в разные периоды года. Таким образом, обратившись к научным источникам и посмотрев, в какой фазе находилась звезда в месяц рождения конкретного человека, можно понять, в какие месяцы его может настигнуть смерть.

Как именно погибнет человек — в ДТП, в результате последствий опасной болезни или умрет от старости в своей постели — на этот вопрос наука пока ответить не может. Однако методика вычисления, при которой становится понятно, когда лучше не совершать отчаянных поступков, может спасти миллионы жизней.

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