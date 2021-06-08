Рэпера T-Killah госпитализировали с пневмонией в тяжелом состоянии

Российского рэп-исполнителя Александра Тарасова, известного под псевдонимом T-Killah, госпитализировали с двусторонней пневмонией. Как сообщил источник 5-tv.ru, музыкант находится в тяжелом состоянии. У него подозрение на коронавирус. Артист ранее также посещал премию МУЗ ТВ, где контактировал с другими звездами. Информация о его состоянии уточняется.