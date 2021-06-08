Рэпера T-Killah госпитализировали с пневмонией в тяжелом состоянии
| Карина Бернтгольц Общество Эксклюзив 1 786
У музыканта подозрение на коронавирус.
Фото: Instagram @t_killah
Российского рэп-исполнителя Александра Тарасова, известного под псевдонимом T-Killah, госпитализировали с двусторонней пневмонией. Как сообщил источник 5-tv.ru, музыкант находится в тяжелом состоянии. У него подозрение на коронавирус. Артист ранее также посещал премию МУЗ ТВ, где контактировал с другими звездами. Информация о его состоянии уточняется.
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