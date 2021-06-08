Рэпера T-Killah госпитализировали с пневмонией в тяжелом состоянии

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 786

У музыканта подозрение на коронавирус.

Рэпера T-Killah госпитализировали с пневмонией в тяжелом состоянии

Фото: Instagram @t_killah

Российского рэп-исполнителя Александра Тарасова, известного под псевдонимом T-Killah, госпитализировали с двусторонней пневмонией.  Как сообщил источник 5-tv.ru, музыкант находится в тяжелом состоянии. У него подозрение на коронавирус. Артист ранее также посещал премию МУЗ ТВ, где контактировал с другими звездами. Информация о его состоянии уточняется. 

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