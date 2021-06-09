🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 июня, убывающая Луна в Близнецах благоволит спортсменам и всем, кто мечтает о рекордах.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 июня, убывающая Луна в Близнецах благоволит спортсменам и тем, кто работает на производстве. Звезды окажут помощь всем, кто мечтает поставить спортивный или трудовой рекорд, поэтому любые старания окупятся втройне. Благоприятный день для похода в театр, на выставку или посещение танцевального класса — близость к искусству способно раскрыть ваш спящий потенциал.
♈ Овен
Перестаньте постоянно смотреть на графики, показатели и другие статистические данные. Отвлекитесь от цифр и загляните внутрь себя. Ощутите, что вы чувствуете на самом деле. Не сомневайтесь, ваш внутренний компас даст вам верное направлением.
Космический совет: ответ есть только внутри вас самих.
♉ Телец
Сегодня у вас может быть сложный день, но он необходим для дальнейшего роста. Пересмотрите свои контакты, пролистайте телефонную книгу. Все ли ваши дружеские отношения действительно построены на уважении и любви? Проведите ревизию в своем «шкафу отношений».
Космический совет: соблюдайте гигиену общения.
♊ Близнецы
Иногда забываешь о том, что даже самый близкий человек не умеет читать ваши мысли, поэтому следует всегда говорить о своих чувствах, не дожидаясь, пока кто-то сформулирует ваше внутреннее состояние за вас.
Космический совет: больше общайтесь с теми, кто вас любит.
♋ Рак
Пришло время расправиться со старыми страхами, которые мешали вам жить долгие годы. Будьте уверены в себе, вы набрали достаточно сил и опыта, чтобы сокрушить внутреннего врага и забрать награду, которая всегда полагалась именно вам.
Космический совет: сокрушите внутреннего врага.
♌ Лев
Постарайтесь не обращать внимание на то, что делают другие, даже если это кажется вам невероятно привлекательным. Лучше прислушайтесь к себе и вспомните, для чего вы действительно живете здесь и сейчас.
Космический совет: вспомните свое великое предназначение.
♍ Дева
Если с самого детства у вас есть ограничительные установки и навязанные родителями или обществом образы, то сейчас самое время избавиться от них. Сбросьте с себя оковы, которые не дают вам стать счастливым человеком.
Космический совет: сделайте то, чего раньше никогда не делали.
♎ Весы
Часто вы склонны искать причину случившихся неудач, но стоит только понять, что любая ситуация — это есть опыт, а значит — положительное приобретение, то мир вокруг изменится. А с ним — и ваша жизнь.
Космический совет: не ищите виноватых.
♏ Скорпион
Если вы чувствуете себя связанными по рукам и ногам, то постарайтесь побудить в себе яростного воина, чтобы сбросить путы и несокрушимо следовать к своей цели. Даже если вам невероятно трудно, помните — в вас есть столько сил, что можно сдвинуть горы.
Космический совет: обратитесь к своей силе.
♐ Стрелец
Отложите на минуту мысли о высоких целях и посмотрите на реальное положение дел. Оглядитесь, туда ли вас вел внутренний голос, не сбились ли вы где-то с пути по дороге к высшему благу? Если вы свернули не туда, то лучше вернуться к развилке.
Космический совет: еще не поздно все исправить.
♑ Козерог
Вы слишком глубоко копаете, Козероги. Хватит испытывать угрызения совести за то, что вы могли обидеть человека неаккуратным словом или действием. Вас давно простили, простите себя и вы.
Космический совет: избавьтесь от чувства вины.
♒ Водолей
Что-то идет не так, вы повторяете старые ошибки, хотя уже давали себе зарок не делать этого. Вместо того чтобы брыкаться и еще глубже проваливаться трясину, вам необходимо успокоиться и подумать, как выбраться из сложной ситуации.
Космический совет: взвесьте свои желания и возможности.
♊ Рыбы
Вокруг вас прекрасные люди и удивительный мир. Так почему вместо прогулок, знакомств и путешествий вы занимаетесь болезненным самокопанием, если видите, что оно не приносит ожидаемых плодов? Отпустите, пусть все решится само.
Космический совет: не зацикливайтесь на себе.
Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 7 по 13 июня для всех знаков зодиака.
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