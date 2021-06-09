«Оглох и перестал чувствовать ноги»: госпитализированный T-Killah рассказал о своем самочувствии

|
Анна Васильева
1 093

Артиста госпитализировали с двусторонней пневмонией.

Фото, видео: Instagram @t_killah

Российского рэп-исполнителя Александра Тарасова, известного под псевдонимом T-Killah, госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом стало известно 8 июня. Спустя сутки он вышел на связь с подписчиками в Instagram, и рассказал о своем самочувствии.

«Я не болел с 2018 года. И думал что меня точно уже не возьмет, раз я продержался больше года. Очень сильно ошибался, когда меня привезли на скорой в СКЛИФ, у меня началась паника, вокруг ковидно-больные, все кашляют, и врачи в скафандрах. Паника спала, когда тест на корону оказался положительным, и КТ показало двустороннее поражение легких! Как оказалось, это очень тяжелая болезнь, к 39.9 по ночам я уже привык» — написал артист.

По словам музыканта, его преследуют галлюцинации, и он совсем не чувствует запахов. Ситуацию осложняет то, что у Тарасова астма.

«Глюки, пропали запахи, кашель, тяжело дышать вдвойне так как у меня астма, головная боль, кости, и суставы ломит дико! В какой-то час оглох и перестал чувствовать ноги», — добавил он.

Instagram @t_killah

Несмотря на случившееся артист не унывает. Он уверен, что в скором времени уже будет «огурчиком», ведь в тяжелые минуты ему помогает любовь второй половинки и мамин компот.

«Вчера в СМИ была информация, что я в тяжелом состоянии, скорее в средне-тяжелом, есть еще силы на пост в Instagram. В тяжелом вот мои соседи по палате, давайте держать за них кулачки», — подытожил T-Killah.

Ранее 5-tv.ru писал, что отец Филиппа Киркорова госпитализирован.

Читайте также

+23° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
72.08
-0.75 87.81
-0.83
Как правильно загадать желание в Новолуние 10 июня 2021 года, чтобы оно и...

Последние новости

12:04
В память о гении: в Москве установили памятник композитору Владимиру Шаинскому
11:50
Как правильно загадать желание в Новолуние 10 июня 2021 года, чтобы оно исполнилось
11:35
О чем проболтался Зеленский? Основные тезисы резонансного интервью Путина
11:33
«На него давили»: соседи подозреваемого в расстреле приставов раскрыли суть конфликта
11:15
Чем опасны мозоли и как их правильно лечить — объясняет хирург-ортопед
11:03
«Выкусила?» — Яковлева вспомнила, как звезда «Экипажа» Акулова увела ее мужчину

Сейчас читают

Вознесение Господне: что можно и что нельзя делать 10 июня
Астролог назвала даты рождения тех, чью судьбу изменит солнечное затмение 10 июня
Киев неверно истолковал слова Байдена о членстве Украины в НАТО
В долгах как в шелках: ТОП-4 знака зодиака, которым нельзя брать кредиты

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака