Отец Филиппа Киркорова госпитализирован

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Егор Измалкин
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Во время церемонии вручения Премии Муз-ТВ артист признался, что его родитель Бедрос Филиппович Киркоров находится в клинике под наблюдением врачей.

Отец Филиппа Киркорова госпитализирован

Фото: РИА Новости / Мария Поспелова

Болгарский, советский и российский эстрадный певец Бедрос Киркоров, который недавно отметил свое 89-летие, попал в больницу. Об этом заявил его сын Филипп Киркоров, пишет Teleprogramma.pro. Признание прозвучало со сцены во время церемонии вручения Премии Муз-ТВ, которая проходит в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт». Артист отметил, что его родетель находится в клинике под наблюдением врачей.

При этом король российской поп-эстрады настроен оптимистично. Он верит, что медики поставят отца на ноги, и тот будет в здравии еще долгие годы.

«Я уверен, что в следующем году мы громко отметим мое 55-летие и его 90-летие. И ты, Дава, надеюсь, будешь со мной», — обратился Киркоров со сцены к блогеру и рэперу Давиду Манукяну, в сопровождении которого он приехал на мероприятие.

Поп-король рассказал, что в планах у него с приятелем не только совместное творчество, но и путешествия. Они хотели поехать на Афон, но поездка отменилась из-за пандемии. К слову Киркоров стал обладателем премии «За вклад в развитие нового поколения артистов».

Как писал 5-tv.ru, неделей ранее появилась информация о том, что Бедрос Киркоров попал в больницу из-за проблем с сердцем, но помощник Филиппа Киркорова опроверг это.

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