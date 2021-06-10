Как на разные знаки зодиака повлияет солнечное затмение 10 июня?

В разгар дня 10 июня случится солнечное затмение. Эксперты считают, что этот период окажет особенное влияние на всех жителей Земли. Специалист по западной астрологии и лунному календарю Татьяна Карпенко рассказала в беседе с 5-tv.ru, как это природное явление может отразиться на жизни и настроении людей.

«В астрологии считается, что люди, рожденные в период затмений, имеют высокую степень фатальности в жизни, в судьбе. Ось этого затмения — Близнецы и Стрелец. Это образование, получение знаний, бумаги, документы, перемещение, мировоззрение. Сопровождается ретроградным Меркурием, который управляет знаком Близнецов — это речь, мышление, информация. Но Меркурий имеет напряженный аспект к планете Нептун — это иллюзия, обман, туман. Поэтому нужно фильтровать информацию, которая будет приходить к вам будет в этот период», — сказала эксперт.

Татьяна Карпенко также советует в этот день «покопаться» в прошлом, особенно в тех событиях, которые происходили в июне 2020 года. Считается, что прошлогоднее затмение было завязкой какой-то ситуации, а нынешнее может стать развязкой. Но то, какой она будет, зависит от наших действий и нашего поведения.

«Совет для всех: лучше потерпеть и подождать. Потому что идет неверная оценка своих возможностей и ситуации в целом», — заявила астролог.

Она отметила, что это затмение особенно сильно повлияет на людей, рожденных с 6 по 14 июня, с 7 по 15 сентября, с 7 по 15 декабря и с 5 по 15 марта.

Специалист по западной астрологии и лунному календарю также дала прогноз на 10 июня для каждого знака зодиака.

Овны

Представители этого знака, по словам Татьяны Карпенко, могут заметить изменения в сознании, мышлении и перемены в жизни младших брата или сестры.

Тельцы

У Тельцов произойдут какие-то важные события, связанные с заработком и финансами. Возможно, придется подумать, как более разумно распорядится своими ресурсами.

Близнецы

Близнецов ждет крутой поворот в жизни. Тем, кто верит в чудо, этот период откроет двери в светлое будущее.

Раки

Вас ждет завершение какого-то важного этапа в жизни или перемены в работе второй половинки. Также вас может ждать долгожданный отдых.

Львы

Вас ждут новые возможности в сфере коллективной деятельности и социальных проектов. Также затмение обещает какие-то происшествия, связанные с детьми.

Девы

Дев ждут перемены в статусе: брак, развод, повышение на работе.

Весы

Для Весов затмение будет плотно связано со сферой обучения. У вас может появиться наставник или учитель. Возможно, также предстоит дальний переезд.

Скорпионы

В период затмения вы почувствуете полную трансформацию, как внешнюю, так и внутреннюю. Возможно, вы увлечетесь какими-то оккультными науками или эзотерикой. Также в вашей жизни произойдут важные события, связанные с кредитованием: откроете кредит или закроете большой долг. Также 10 июня велика вероятность завести романтическое знакомство с человеком близким по духу.

Стрельцы

У Стрельцов произойдут значительные изменения в партнерских отношениях: личных, деловых или дружеских.

Козероги

Вы можете кардинально поменяться уклад жизни распорядок дня и бытовые условия. Также 10 июня полезно подумать о своем здоровье и самочувствии окружающих.

Водолеи

В вашу жизнь придет какая-то радость, связанная с детьми. Также нахлынут романтические чувства или даже влюбленность.

Рыбы

События, которые случатся 10 июня с Рыбами, затронут сферу семейных отношений, а также вопросы, связанные с недвижимостью и гражданством.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как изменит жизнь людей кольцевое солнечное затмение 10 июня.