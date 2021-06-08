«Момент перезапуска»: Как изменит жизнь людей кольцевое солнечное затмение 10 июня

Кольцеобразное солнечное затмение жители планеты смогут наблюдать 10 июня. Лучше всего увидеть уникальное явление можно будет в 13:52 по московскому времени, в этот момент оно вступит в максимальную фазу. Астрологи уверяют: передвижения небесных тел всегда влияют на жизнь людей, и этот случай не является исключением.

«Точка затмения пройдет в соединении с ретро Меркурием и в напряжении от Нептуна. В первую очередь влияние солнечного затмения ощутят: Близнецы, Девы, Стрельцы и Рыбы. Хотя влияние может проявиться не сразу. А вот получить заслуженное могут: Овны, Львы, Весы и Водолеи», — уточила астролог Лилия Любимова на своей странице в Instagram.

По ее словам, солнечное затмение отразится на сферах, связанных с обучением, переездами, транспортом и связью, сотрудничеством, документами, коммуникациями и информацией. Могут открыться тайны и появиться люди из прошлого.

«Солнечное затмение — это хорошее время, чтобы помечтать и притянуть в свою жизнь желаемое с помощью своей воли. Произойдет своего рода перезапуск — уйдет то, что отжило и уже не нужно. Ставьте цели по развитию индивидуальности», — рекомендовала эксперт.

Астролог также предупредила, что торопиться никуда в этот период не стоит, встречу лучше перенести или отложить. В список рекомендаций Лилия Любимова также добавила несколько важных аспектов. По ее словам, перед солнечным затмением нужно: провести генеральную уборку, раздать долги, отменить перелеты, быть аккуратнее на воде и бдительными за рулем, а также не конфликтовать с окружающими, не злоупотреблять алкоголем и лекарствами и отказаться от вредных привычек.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз на период кольцевого солнечного затмения в период с 7 по 13 июня.